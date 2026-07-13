Một đề xuất có thể khiến người mua chung cư “thở phào”

HoREA kiến nghị bỏ quy định sở hữu chung cư có thời hạn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan, đề nghị sửa đổi một số nội dung trong dự thảo Luật Nhà ở theo hướng không quy định quyền sở hữu nhà chung cư chấm dứt khi công trình hết thời hạn sử dụng.

Theo HoREA, việc gắn thời hạn sở hữu căn hộ với tuổi thọ công trình có thể khiến người dân - chủ sở hữu căn hộ - nảy sinh tâm lý bất an, đồng thời chưa bảo đảm tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật. Hiệp hội đề xuất tiếp tục giữ quy định quyền sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn, gắn với quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài như Luật Nhà ở 2023 và Luật Đất đai 2024.

HoREA cũng đề xuất vẫn duy trì cơ chế sở hữu nhà ở có thời hạn nhưng chỉ áp dụng khi các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hoặc đối với nhà ở xây dựng trên đất ở có thời hạn, thay vì áp dụng đại trà cho toàn bộ căn hộ chung cư.

Theo HoREA, trước đây khi sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từng không tán thành quy định sở hữu chung cư có thời hạn vì cho rằng có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản của người dân. Hiệp hội cho rằng quan điểm này vẫn còn nguyên giá trị.

HoREA nhận định nếu áp dụng quy định sở hữu chung cư có thời hạn, người dân có thể chuyển sang ưu tiên mua đất thay vì căn hộ, làm mất cân đối cung - cầu, tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản và đẩy giá đất tăng cao.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cho rằng các quy định hiện hành về cải tạo, xây dựng lại chung cư đã đủ cơ sở để bảo đảm an toàn cho người dân khi công trình xuống cấp, đồng thời vẫn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu mà không cần phải giới hạn thời hạn sở hữu căn hộ.

Theo HoREA, việc tiếp tục duy trì quyền sở hữu chung cư lâu dài sẽ góp phần tạo sự ổn định về chính sách, củng cố niềm tin của người dân khi lựa chọn mua căn hộ và bảo đảm sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở.