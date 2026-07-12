Toàn cảnh cầu Vân Phúc sau gần 1 năm thi công
Sau gần một năm kể từ ngày khởi công, dự án cầu Vân Phúc vượt sông Hồng với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng đang ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều hạng mục quan trọng đã thành hình, các nhà thầu duy trì thi công liên tục 3 ca, 4 kíp để bảo đảm tiến độ.
Sau gần một năm kể từ ngày khởi công, dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc vượt sông Hồng với tổng mức đầu tư 3.443 tỷ đồng đang dần hiện rõ hình hài. Trên công trường, các nhà thầu huy động nhiều nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp nhằm bảo đảm tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành và thông xe trong quý IV-2027. Ảnh: Duy Khánh
Dự án cầu Vân Phúc được khởi công ngày 19-8-2025, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Công trình có điểm đầu giao với Quốc lộ 32 thuộc xã Phúc Thọ, điểm cuối kết nối với tuyến giao thông từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc tại ranh giới giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Duy Khánh
Theo thiết kế, toàn tuyến có chiều dài 7,77km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/giờ. Trong đó, đoạn đường kết nối từ cầu đến Quốc lộ 32 dài 4,81km được xây dựng với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Riêng cầu Vân Phúc dài gần 3km, gồm cầu cạn, cầu dẫn và cầu chính vượt sông Hồng, có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Ảnh: Duy Khánh
Tổng diện tích thu hồi khoảng 28,98ha (xã Phúc Lộc là 7,69ha và xã Phúc Thọ là 21,29ha). Đến nay đã tiếp nhận mặt bằng 28,98/28,98ha (đạt 100%). Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành toàn bộ, tạo điều kiện để các đơn vị đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công trên toàn tuyến. Ảnh: Duy Khánh
Ghi nhận tại công trường cho thấy không khí thi công diễn ra khẩn trương. Do đang bước vào mùa mưa bão, các đơn vị tập trung thi công tại hai đầu cầu, đồng thời duy trì các hạng mục dưới sông theo điều kiện thủy văn thực tế. Nhiều trụ cầu đầu tiên đã dần thành hình, trong khi khu vực đúc dầm, cầu dẫn và cầu cạn cũng được triển khai đồng thời. Ảnh: Duy Khánh
Theo ghi nhận của phóng viên, nhà thầu đang huy động nhiều nhân công, máy móc chia thành nhiều mũi thi công. Hiện đang triển khai thi công hoàn thiện đường công vụ, triển khai đào và đắp nền K95, triển khai thi công khoan cọc nhồi phần cầu chính vượt sông, Cọc khoan nhồi D2000 trụ cầu chính dưới sông đạt 98/102 cọc; Cọc khoan nhồi cầu cạn, cầu dẫn và các cầu trên tuyến: 445/713 cọc. Đúc dầm được 194/868 phiến. Ảnh: Duy Khánh
Hiện dự án đã thi công bệ trụ được 34/72 bệ; thi công 12/69 xà mũ trụ cầu cạn; thi công gác 6/73 nhịp dầm SuperT; đào đất các loại 46.500,0m3/51.521,0m3; đắp đất các loại 65.350m3/149.969m3. Ảnh: Duy Khánh
Hiện đã bố trí đủ 4 mũi thi công và đang triển khai thi công Cọc khoan nhồi 4 trụ chính dưới sông. Nhà thầu là Công ty VNVC E&C đang tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để đảm bảo tiến độ. Nhà thầu cũng đã bố trí đủ 4 mũi thi công tại khu vực trụ chính giữa sông, duy trì thi công liên tục cả ngày lẫn đêm để bám sát tiến độ đã đề ra. Ảnh: Duy Khánh
Theo đại diện chủ đầu tư, việc thi công trong mùa mưa lũ gặp không ít khó khăn khi mực nước sông Hồng thường xuyên biến động, dòng chảy mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục dưới nước. Trước tình hình đó, các đơn vị thi công đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với lũ trên cơ sở số liệu thủy văn nhiều năm, đồng thời triển khai các phương án phòng, chống thiên tai nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Ảnh: Duy Khánh
Sau khi hoàn thành, cầu Vân Phúc sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của Hà Nội, tăng cường kết nối khu vực phía Tây Thủ đô với tỉnh Phú Thọ và các địa phương trong vùng. Đồng thời, công trình được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển đô thị và giảm áp lực giao thông cho các tuyến cầu hiện hữu qua sông Hồng. Ảnh: Duy Khánh
Theo Duy Khánh
Hà Nội Mới
Theo
Hà Nội Mới
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