Toàn cảnh cầu Vân Phúc sau gần 1 năm thi công

Ghi nhận tại công trường cho thấy không khí thi công diễn ra khẩn trương. Do đang bước vào mùa mưa bão, các đơn vị tập trung thi công tại hai đầu cầu, đồng thời duy trì các hạng mục dưới sông theo điều kiện thủy văn thực tế. Nhiều trụ cầu đầu tiên đã dần thành hình, trong khi khu vực đúc dầm, cầu dẫn và cầu cạn cũng được triển khai đồng thời. Ảnh: Duy Khánh