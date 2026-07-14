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Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương

| | Bất động sản

Cầu Đuống mới dự kiến hợp long trong tháng 7 và cơ bản hoàn thành vào tháng 9. Sau đó, cây cầu cũ sẽ được tháo dỡ để giải quyết "nút thắt cổ chai" của tuyến vận tải thuỷ.

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 1.

Cầu Đuống mới (cầu Lệ Chi) thuộc Dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống được khởi công năm 2023 với tổng mức đầu tư 1.848 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên địa bàn xã Phù Đổng (Hà Nội).

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 2.

Dự án gồm hai hợp phần là cầu đường sắt và cầu đường bộ. Trong đó, cầu đường sắt dài khoảng 1.000 m, được sơn màu đỏ, nằm sát cầu cũ. Cầu đường bộ dài khoảng 700 m bao gồm đường dẫn và hệ thống nút giao ở hai đầu cầu, cách cầu cũ khoảng 100 m.

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 3.

Khi hoàn thành, cầu Đuống mới sẽ thay thế cầu Đuống hiện hữu. Cầu Đuống là một trong hai cầu quay đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam (hoàn thành năm 1902 cùng với cầu Tam Bạc). Ban đầu, cầu có trục xoay ở giữa, tạo điều kiện cho tàu thuyền đi qua. Nhưng trong kháng chiến chống Mỹ, cầu bị đánh bom làm hư hỏng phần quay. Đến năm 1981, cầu được xây dựng lại trên nền móng trụ và vị trí cũ.

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 4.

Tuy nhiên, cầu có chiều cao thấp. Mặt cầu chỉ cao hơn mặt nước hơn 2 m, khoang thông thuyền chỉ rộng khoảng 26 m dẫn đến tàu thuyền cỡ lớn rất khó đi qua. Hơn thế nữa, nhiều đợt lũ lớn trên sông Đuống còn khiến khu vực chân cầu bị xói lở, làm lộ một phần kết cấu dù đã được gia cố nhiều lần.

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 5.

Hiện mặt cầu xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, lồi lõm, ổ gà. Qua nhiều lần sửa chữa, đơn vị quản lý phải lắp đặt các tấm thép để gia cố mặt đường, trong khi nhiều đoạn lan can đã hoen gỉ.

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 6.

Cầu Đuống mới bao gồm cả cầu đường sắt và cầu đường bộ đều được nâng lên cao 9,5 m (so với hơn 2 m của cầu cũ) giúp tháo nút thắt của tuyến vận tải thuỷ, giúp tàu lớn qua lại dễ dàng. Tuy nhiên, do chiều cao lớn, phần đường dẫn và cầu dẫn của đường sắt phải làm dài ra đến 1.000 m, gây khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng.

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 8.

Ghi nhận tại công trường, phần cầu đường sắt đã cơ bản hoàn thành. Trong khi đó, ở hạng mục cầu đường bộ, các nhà thầu đang tập trung thi công đường dẫn kết nối với đường Ngô Gia Tự, đồng thời hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để bảo đảm tiến độ toàn dự án.

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 7.

Theo kế hoạch, nhịp chính vượt sông cầu đường bộ sẽ được hợp long trong tháng 7/2026, trước khi công trình cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 9 năm nay.

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 9.

Đáng chú ý, công trình nằm trên tuyến giao thông quan trọng kết nối Hà Nội với Bắc Ninh, địa phương được xem là "thủ phủ công nghiệp" của Việt Nam và đang chuẩn bị trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 10.

Cầu Đuống mới được kỳ vọng sẽ góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực phía Đông Hà Nội, tăng cường kết nối với Bắc Ninh, đồng thời giảm áp lực cho Quốc lộ 1, đặc biệt trong các dịp cao điểm và lễ, Tết. Công trình cũng sẽ nâng cao năng lực kết nối giữa hai bờ sông Đuống và cải thiện khả năng lưu thông trên cửa ngõ phía Đông của Thủ đô.

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, dự án sẽ nâng cao năng lực vận tải thủy trên hành lang đường thủy số 1, bảo đảm giao thông đường sắt thông suốt nhờ tách riêng cầu đường bộ và cầu đường sắt. Hạ tầng được nâng cấp cũng được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động lưu thông hàng hóa giữa Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến vận tải.

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 12.

Việc hoàn thiện cầu Đuống mới không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn tạo thêm dư địa phát triển đô thị khu vực phía Đông Hà Nội. Đây cũng là một trong những công trình quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng của Thủ đô.

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 13.

Nhiều người dân kỳ vọng cầu Đuống mới sẽ sớm hoàn thành, góp phần giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo diện mạo hạ tầng hiện đại hơn cho khu vực.

Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 14.

Theo kế hoạch, sau khi cầu Đuống mới được đưa vào khai thác, Hà Nội sẽ tiến hành tháo dỡ cầu Đuống cũ vào khoảng tháng 9/2026. Việc thay thế cây cầu hơn 120 năm tuổi được kỳ vọng sẽ xóa bỏ điểm nghẽn trên tuyến giao thông thủy sông Đuống, đồng thời hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kết nối khu vực phía Đông Bắc Thủ đô.

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Bài và ảnh: Văn Đoan

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