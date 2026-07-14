Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương
Cầu Đuống mới dự kiến hợp long trong tháng 7 và cơ bản hoàn thành vào tháng 9. Sau đó, cây cầu cũ sẽ được tháo dỡ để giải quyết "nút thắt cổ chai" của tuyến vận tải thuỷ.
Bài và ảnh: Văn Đoan
Nhịp sống thị trường
Theo Nhịp sống thị trường
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