Khi hoàn thành, cầu Đuống mới sẽ thay thế cầu Đuống hiện hữu. Cầu Đuống là một trong hai cầu quay đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam (hoàn thành năm 1902 cùng với cầu Tam Bạc). Ban đầu, cầu có trục xoay ở giữa, tạo điều kiện cho tàu thuyền đi qua. Nhưng trong kháng chiến chống Mỹ, cầu bị đánh bom làm hư hỏng phần quay. Đến năm 1981, cầu được xây dựng lại trên nền móng trụ và vị trí cũ.