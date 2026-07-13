Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền được đề xuất làm siêu dự án 75.000 tỷ đồng, thanh toán bằng quỹ đất trị giá hơn 69.000 tỷ đồng tại Thủ đô

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, tu bổ các vị trí xung yếu của hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo tờ trình do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường ký, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 75.115 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Dự án được triển khai trên toàn tuyến sông Nhuệ, từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, đi qua 19 xã, phường, gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ và Ứng Hòa.

Theo đề xuất, dự án được chia thành 4 hợp phần gồm: giải phóng mặt bằng; cải tạo, nạo vét, kè bờ và xây dựng các công trình trên tuyến; xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật và cống thu gom nước thải dọc hai bên sông; đầu tư các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.

Đáng chú ý, thành phố đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, trong đó Tập đoàn Geleximco được đề xuất là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Để thanh toán cho nhà đầu tư, UBND TP Hà Nội đề xuất sử dụng quỹ đất đối ứng đã có quy hoạch phân khu với tổng diện tích khoảng 218,5 ha. Trong đó, khoảng 117 ha thuộc dự án khu đô thị tại các xã Sơn Đồng và An Khánh; 100 ha thuộc dự án khu đô thị tại phường Yên Nghĩa; và 1,5 ha là lô CT5 thuộc khu đô thị thành phố Giao Lưu.

Bên cạnh đó, thành phố cũng dự kiến bổ sung khoảng 135 ha quỹ đất theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm để thanh toán dự án. Quỹ đất này gồm 20 ha khu đô thị dọc Quốc lộ 32, 20 ha khu đô thị dọc trục đại lộ Hồ Tây - Ba Vì, 95 ha tại khu vực đầu cống Liên Mạc cùng các quỹ đất dự kiến thu hồi dọc hai bên sông trong quá trình triển khai.

Theo tính toán sơ bộ, tổng giá trị quỹ đất dự kiến sử dụng để thanh toán cho dự án khoảng hơn 69.100 tỷ đồng.

Theo UBND TP Hà Nội, các khu đất nêu trên hiện mới là phương án nghiên cứu phục vụ việc xác định sơ bộ cơ chế thanh toán của dự án BT. Vị trí, diện tích và giá trị cụ thể của quỹ đất sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trong các giai đoạn tiếp theo nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời hạn chế phát sinh chi phí lãi vay trong quá trình triển khai dự án.