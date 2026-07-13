Siêu dự án sông Hồng 28 tỷ USD, nằm trên 16 xã phường của liên danh Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát có diễn biến mới

Theo Báo Thanh tra, Thanh tra TP Hà Nội đang triển khai các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 16 ngày 10/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm bảo đảm Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Chỉ thị được ban hành sau khi HĐND TP Hà Nội khóa XVII thông qua Nghị quyết số 18 về chủ trương đầu tư dự án, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Dự án được triển khai từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành đồng bộ vào năm 2038.

Theo Thanh tra TP Hà Nội, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển không gian đô thị dọc hai bờ sông Hồng, khai thác hiệu quả quỹ đất, cải thiện môi trường, cảnh quan và hiện thực hóa định hướng phát triển Thủ đô theo quy hoạch dài hạn.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành xác định việc triển khai dự án là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển Thủ đô với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Việc triển khai dự án phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, khoa học, đúng quy định theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", gắn với nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ sản phẩm.

Thanh tra TP Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các đơn vị trực thuộc nâng cao trách nhiệm, chủ động tham mưu, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai dự án; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vi phạm, thiếu sót nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Cùng với đó, cơ quan này sẽ phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Thanh tra TP cũng tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, đồng thời chủ động tham mưu UBND TP Hà Nội tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của dự án.

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 737.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 11.418 ha trải dài trên 16 xã, phường.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã quyết định lựa chọn nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt để thực hiện Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP). Liên danh trúng lựa chọn gồm CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và CTCP Tập đoàn Hòa Phát.

Trong liên danh, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là đơn vị đại diện, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT công ty, là người đại diện liên danh.

Dự án được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Theo quy hoạch, dự án sử dụng khoảng 11.418 ha đất với các cấu phần chính gồm trục đại lộ cảnh quan, công viên cây xanh - vui chơi giải trí, các khu phát triển đô thị, đất mặt nước, hạ tầng kỹ thuật và các loại đất khác. Tổng thể dự án được chia thành 5 nhóm, gồm 18 dự án thành phần thuộc 4 nhóm đầu tư xây dựng và một nhóm dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 736.963 tỷ đồng, trong đó 110.545 tỷ đồng là vốn góp của liên danh nhà đầu tư và 626.418 tỷ đồng là nguồn vốn huy động hợp pháp khác.