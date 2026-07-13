Thái Nguyên: Đề xuất hỗ trợ cơ sở xây dựng homestay 200 triệu đồng

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, để phát triển du lịch, UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bộ, đường giao thông kết nối tại các khu, điểm du lịch. Mức hỗ trợ từ 80% - 90% tổng giá trị dự toán công trình, tối đa không quá 5 tỷ đồng/1 khu, điểm du lịch.



UBND tỉnh đề xuất hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng khi xây dựng bãi đỗ xe công cộng tại các khu, điểm du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh cũng hỗ trợ đến 500 triệu đồng khi xây dựng mới nhà vệ sinh công cộng tại khu vực bãi đỗ xe tại các điểm, khu du lịch.

Một homestay tại Thái Nguyên

Các khu du lịch khi xây dựng mới điểm đón tiếp, nhà hàng ẩm thực truyền thống kết hợp với không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/điểm.

Đặc biệt, tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng mới loại hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) tại các khu, điểm du lịch, tối đa không quá 200 triệu đồng/1 homestay.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đề xuất hỗ trợ xây dựng mới các biển quảng bá tấm lớn; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý, kinh doanh, phục vụ du lịch; hỗ trợ số hóa thông tin các khu du lịch...

Dự kiến, tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 130 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, những năm qua, ngành du lịch của tỉnh có những bước tăng trưởng và phát triển cả về sản phẩm, số lượng khách và tổng thu du lịch. Chỉ tính riêng năm 2025, số lượt khách đến tỉnh Thái Nguyên đạt trên 7,3 triệu lượt với doanh thu đạt 7.446,6 tỷ đồng.

Dù vậy, theo đánh giá du lịch Thái Nguyên phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Ví như, khách du lịch đến với tỉnh còn thấp, doanh thu chưa cao, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch còn thiếu, chưa đồng bộ...