Quét sạch 100% giỏ hàng trong ngày ra mắt, S-Light Tower "tạo sóng" khu Nam Đà Nẵng

"Rực rỡ giữa tầng không" - lời chào sân ấn tượng của S-Light Tower

Ngày 11/7, không gian sang trọng của khách sạn Royal Lotus (Đà Nẵng) đã trở thành điểm hẹn của gần 1.000 nhà đầu tư tại sự kiện ra mắt tổ hợp căn hộ S-Light Tower. Với chủ đề "Rực rỡ giữa tầng không", sự kiện không chỉ giới thiệu tòa tháp đôi S-Light Tower kiêu hãnh vươn mình, tái định hình đường chân trời Nam Đà Nẵng, mà còn gửi gắm thông điệp về sự bứt phá của hành lang đô thị phía Nam.

Không gian khán phòng nhanh chóng được hâm nóng bởi tiết mục mở màn độc đáo, giao thoa giữa nghệ thuật trình chiếu và múa bóng. Dưới ánh đèn sân khấu, các vũ công khéo léo hóa thân thành những sải cánh hạc vút bay qua bức tranh thiên nhiên sông - núi - biển cùng các biểu tượng của đô thị Đà Nẵng như sông Hàn, cầu Rồng, Ba Na Hills hay lễ hội pháo hoa DIFF. Đáng chú ý, ở cuối màn trình diễn, toàn bộ ánh sáng đồng loạt chuyển hướng về phía Nam như một lời khẳng định về tâm điểm phát triển mới của thành phố, nơi S-Light Tower xác lập vị thế của một biểu tượng an cư đẳng cấp.

Khán phòng mãn nhãn với tiết mục mở màn nơi các vũ công hoá thân thành hình tượng chim hạc - cảm hứng kiến tạo S-Light Tower. Ảnh: Ánh Dương.

Chia sẻ về tâm huyết kiến tạo tháp đôi S-Light Tower, đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) nhận định dự án ra mắt trúng "điểm rơi" của thị trường. Cụ thể, chiến lược đô thị hóa "đa cực" thời kỳ hậu sáp nhập đang chuyển dịch tâm điểm phát triển về Nam Đà Nẵng nhằm san sẻ áp lực hạ tầng cho vùng lõi trung tâm. Điều này kéo theo sự đổ bộ của hàng loạt cơ sở y tế, giáo dục và khu công nghệ cao, thu hút cư dân nội đô lẫn Quảng Nam (cũ) tìm về hành lang phía Nam để sở hữu không gian sống vừa sinh thái, vừa tiện nghi.

Bên cạnh giá trị an cư, vị trí trên trục trung tâm Đà Nẵng - Hội An và hành lang di sản Huế - Hội An - Mỹ Sơn còn tạo bệ phóng du lịch vững chắc cho khu Nam. Trong tương lai, khi dự án "Dòng sông ánh sáng" cùng tuyến du lịch đường thủy nội địa đi vào hoạt động, lượng khách đổ về đây được kỳ vọng gia tăng mạnh mẽ, mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho mô hình kinh doanh lưu trú ngắn hạn.

Đại diện Sun Property khẳng định S-Light Tower sẽ xác lập vị thế biểu tượng an cư mới tại hành lang phía Nam. Ảnh: Ánh Dương.

Chinh phục giới đầu tư "xuống tiền" với hệ giá trị độc bản

Sở hữu ưu thế vượt trội từ vị trí, kiến trúc, hệ tiện ích đến pháp lý sở hữu lâu dài, sự kiện ra mắt S-Light Tower đã chứng kiến không khí giao dịch sôi động với 100% giỏ hàng được "quét sạch".

Chia sẻ sau khi hoàn tất thủ tục booking cho căn hộ 2 phòng ngủ, chị Phương Trang (nhà đầu tư đến từ Huế) cho biết: "Tôi đặc biệt ấn tượng với vị trí ngã ba sông của S-Light Tower. Trước tiềm năng phát triển của khu Nam và sự khan hiếm của các dự án ven sông Hàn có pháp lý lâu dài, tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng khai thác cho thuê cũng như dư địa tăng giá của căn hộ tại đây trong tương lai".

Điểm nhấn làm nên sức nóng của S-Light Tower chính là vị trí án ngữ giao điểm huyết mạch Nguyễn Đình Thi - đường 29/3. Từ tọa độ "đắt giá" này, cư dân thuận tiện di chuyển đến bãi biển Mỹ Khê (2,5km), sân bay quốc tế (5km), lõi trung tâm thành phố (5,5km) và phố cổ Hội An (18,6km). Khả năng kết nối của dự án sẽ càng được củng cố trong tương lai khi mạng lưới hạ tầng gồm cầu Bùi Tá Hán, đường sắt cao tốc Bắc - Nam và hệ thống LRT sân bay Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai đi vào vận hành.

Tọa lạc tại ngã ba sông, S-Light Tower sở hữu khả năng kết nối thuận tiện và tầm nhìn panorama sông - phố - biển. Ảnh: Sun Property.

Giá trị của tổ hợp còn nằm ở thế đất "minh đường tụ thủy" tại điểm giao thoa sông Hàn, sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa. Nhờ được bao quanh bởi các công trình thấp tầng, ban công các căn hộ thâu trọn tầm nhìn 270 độ không che chắn, cho phép chủ nhân chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc êm đềm của ba dòng sông, danh thắng Ngũ Hành Sơn, biển Đông bao la và những màn trình diễn pháo hoa DIFF rực rỡ mỗi dịp hè.

Song song với tầm nhìn "triệu đô", trải nghiệm sống tại S-Light Tower còn được nâng tầm bởi ngôn ngữ kiến trúc "Hạc Vân Thiên". Hai khối tháp vươn cao được kết nối thành một tổng thể thống nhất, mô phỏng đôi cánh hạc vút bay giữa tầng không. Hệ khung với tông màu trắng chủ đạo cùng các chi tiết trang trí không chỉ mang đến vẻ đẹp thanh thoát, tinh tế mà còn khéo léo lồng ghép giá trị văn hóa truyền thống vào không gian sống đương đại.

Hoàn thiện chất sống tại căn hộ S-Light Tower còn là hệ tiện ích "all-in-one" được tuyển chọn kỹ lưỡng. Dãy shophouse tại khối đế mở ra nhịp sống thương mại năng động, trong khi toàn bộ tầng 2 dành trọn cho các tiện ích chăm sóc sức khỏe và gắn kết cộng đồng như hồ bơi, phòng gym, spa, thư viện, khu vui chơi trẻ em (kids club) và phòng giải trí gia đình (family game lounge). Hệ tiện ích này tiếp tục được nối dài khi xung quanh dự án là các khu đất được quy hoạch cho trường học và công viên ven sông, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống của cộng đồng cư dân tương lai.

S-Light Tower kiến tạo không gian sống đẳng cấp, đáp ứng chuẩn sống khắt khe của cộng đồng trí thức. Ảnh: Sun Property.

Không chỉ tối ưu trải nghiệm an cư, cơ cấu sản phẩm tại S-Light Tower còn mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn. Với danh mục đa dạng từ căn studio, 1-3 phòng ngủ đến penthouse, trong đó dòng căn 2 phòng ngủ (diện tích khoảng 59m2) đặc biệt được lòng giới đầu tư. Thiết kế tối ưu công năng và suất đầu tư hợp lý biến sản phẩm này thành lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu định cư lâu dài của các gia đình trẻ, người độc thân, đồng thời là lời giải cho bài toán khai thác cho thuê lưu trú hiệu quả.

Lượng giao dịch ấn tượng được ghi nhận tại sự kiện phản ánh niềm tin của giới đầu tư đối với những dự án bất động sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của Nam trung tâm Đà Nẵng. Hơn cả một nơi ở, sự cộng hưởng của những giá trị độc bản đã biến S-Light Tower thành một "mỏ neo" tài sản an toàn khi vừa đáp ứng các tiêu chuẩn sống khắt khe của giới trí thức, vừa nắm giữ dư địa khai thác và tăng giá mạnh mẽ của hành lang phía Nam.