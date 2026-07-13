Xu hướng sống Well-being đổ bộ Bắc Giang, mở ra cơ hội đầu tư mới

Xu hướng sống Well-being tại siêu tỉnh công nghiệp

Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2026 phản ánh sự thay đổi trong tư duy sở hữu tài sản của giới thượng lưu. Thay vì chỉ tìm kiếm không gian sống xa hoa, giới tinh hoa ngày càng ưu tiên các tổ hợp sinh thái đề cao sức khỏe. Theo đó, "Well-being" - trạng thái thịnh vượng toàn diện về thể chất, tinh thần và tài chính - đang trở thành thước đo mới của cuộc sống đẳng cấp.

Xu hướng này thể hiện rõ tại các "siêu tỉnh công nghiệp", tiêu biểu là Bắc Ninh. Với quy hoạch mở rộng và tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu giai đoạn 2025-2026, địa phương này thu hút ngày càng nhiều tầng lớp trung lưu, doanh nhân thành đạt cùng hơn 50.000 chuyên gia, kỹ sư quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Mặc dù sở hữu tiềm lực tài chính mạnh, nhóm khách hàng này vẫn thiếu những tổ hợp sống sinh thái đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện. Sự chênh lệch giữa nhu cầu và nguồn cung dự án đạt chuẩn quốc tế đã tạo nên "cơn khát" căn hộ hạng sang, mở ra cơ hội cho một biểu tượng sống Well-being tại tâm điểm kinh tế - hành chính mới của tỉnh Bắc Ninh.

The Parc One - Điểm nhấn mới tại lõi phố cổ Bắc Giang (cũ)

Được kiến tạo nhằm lấp đầy khoảng trống của phân khúc cao cấp, The Parc One xuất hiện như một biểu tượng sống mới ngay tại trung tâm thành phố Bắc Ninh. Dự án tọa lạc trên mặt đường Nguyễn Văn Cừ - tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực kinh tế, hành chính của thành phố. Đây là một trong những quỹ đất hiếm còn lại, vừa gìn giữ giá trị văn hóa Kinh Bắc, vừa thuận tiện kết nối tới các tiện ích và khu công nghiệp trọng điểm.

The Parc One tọa lạc tại vị trí lõi phố cổ Bắc Giang với tầm view 4 tầng không đắt giá

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, The Parc One còn gây ấn tượng với địa thế "sơn thủy giao hòa". Dự án nằm bên công viên hồ gần 6 ha - "lá phổi xanh" của khu vực. Từ ban công căn hộ, cư dân có thể ngắm trọn công viên, sông Thương, núi Non Vua và pháo hoa thành phố. Kiến trúc đương đại kết hợp giá trị di sản và chuẩn sống quốc tế đưa The Parc One trở thành lựa chọn của cộng đồng tinh hoa, đồng thời tạo tiềm năng gia tăng giá trị và tính thanh khoản bền vững.

Hiện thực hóa phong cách sống Well-being cùng hệ sinh thái Well Club 360

Tại The Parc One, cư dân được tận hưởng không gian sống gần gũi thiên nhiên cùng nguồn vượng khí từ công viên hồ gần 6 ha. Hệ tiện ích Well Club 360 chăm sóc toàn diện sức khỏe Thân - Tâm - Trí với khu thủy trị liệu, jjimjilbang, bể bơi bốn mùa công nghệ điện phân muối, phòng gym, yoga, thiền chuông và vườn nhiệt đới kết hợp BBQ. Đồng thời, dự án kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh, quy tụ giới tri thức và các chuyên gia quốc tế.

Hệ thống thủy trị liệu thuộc hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe Well Club 360 tại The Parc One

Không chỉ mang lại giá trị sống từ sự giao thoa giữa di sản Kinh Bắc và nhịp sống hiện đại, The Parc One còn sở hữu tiềm năng đầu tư bền vững nhờ khả năng khai thác cho thuê tại thủ phủ công nghiệp. Đặc biệt, dự án được phát triển và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế bởi MHG (Mandala Hospitality Group), mang đến dịch vụ chuẩn khách sạn cao cấp, đồng thời tối ưu hiệu quả khai thác và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Sự hiện diện của The Parc One không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung lưu trú cao cấp cho thị trường mà còn thiết lập một chuẩn mực sống thượng lưu mới tại Bắc Ninh. Với giới tinh hoa và các nhà đầu tư, đây được kỳ vọng sẽ là cơ hội đón đầu một biểu tượng sống thịnh vượng trước khi dự án chính thức ra mắt.

Thông tin liên hệ:

Dự án căn hộ cao cấp The Parc One

Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0868 689 606

Hệ thống đại lý phân phối dự án The Parc One

Công ty Cổ phần Bất động sản BHS: 085 666 3368

Công ty Cổ phần Địa Ốc SGO: 098 316 9908

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hợp Nhất: 034 570 7888

Liên minh Bất động sản Bắc Giang

Công ty cổ phần sàn giao dịch bất động sản DK Land: 032 777 7555

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiến Phát: 0981 019 268

Công ty Cổ phần Địa Ốc Landmass: 098 545 2122