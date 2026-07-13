Không phải Fansipan, đây mới là nơi lạnh nhất Việt Nam: Mùa đông thường xuyên chìm trong giá rét, nhiệt độ có lúc xuống -5 độ, sắp đón siêu dự án của Sun Group

Từ "vương quốc băng tuyết" hiếm có của Việt Nam...

Khi nhắc đến những địa điểm có tuyết ở Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến đỉnh Fansipan (Lào Cai). Tuy nhiên, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) mới là một trong những khu vực có nền nhiệt thấp nhất cả nước, khi từng ghi nhận mức -5°C và thường xuyên xuất hiện băng giá, sương muối vào mùa đông.

Dãy núi Mẫu Sơn có độ cao trung bình từ 800-1.000 m, trong khi khu vực đỉnh cao nhất của quần thể đạt 1.541 m so với mực nước biển.

Nằm cách trung tâm TP Lạng Sơn khoảng 30 km và cách Hà Nội chưa đầy 180 km, Mẫu Sơn sở hữu khí hậu ôn đới hiếm có ở Việt Nam. Nhiệt độ trung bình năm dao động khoảng 15-16°C, còn vào mùa đông, nhiều thời điểm giảm xuống dưới 0°C. Đây cũng là một trong số ít địa điểm trong cả nước nhiều lần ghi nhận tuyết rơi và băng giá, trở thành điểm đến quen thuộc của du khách yêu thích trải nghiệm "săn tuyết" mỗi dịp cuối năm.

Bên cạnh khí hậu đặc trưng, Mẫu Sơn còn nổi tiếng với rừng nguyên sinh, biển mây, những thảo nguyên rộng lớn cùng bản sắc văn hóa của đồng bào Dao, Tày và Nùng, tạo nên sức hút riêng giữa vùng Đông Bắc.

Thời gian ngắm băng và “săn tuyết” ở đây thường rơi vào tháng 12 tới tháng 1.Đây cũng là thời điểm Mẫu Sơn đón hàng nghìn lượt khách du lịch tới tham quan khi nhiệt độ dưới 0 độ C.

Không chỉ nổi bật về cảnh quan, Mẫu Sơn còn là một trong những động lực tăng trưởng của ngành du lịch Lạng Sơn. Năm 2025, địa phương đón khoảng 4,4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 16.245 tỷ đồng, trong đó Mẫu Sơn là một trong những điểm đến thu hút đông du khách nhất, đặc biệt vào mùa đông khi băng giá xuất hiện.

...đến "thị trấn tuyết" tương lai được Sun Group đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng

Tiềm năng lớn về cảnh quan và khí hậu đã đưa Mẫu Sơn trở thành một trong những điểm đến chiến lược trong bản đồ đầu tư du lịch nghỉ dưỡng của Sun Group.

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 17/6/2026, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.

Theo quyết định này, Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn - thành viên của Sun Group tiếp tục là nhà đầu tư dự án. Đây là lần thứ ba dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, sau hai lần điều chỉnh trong giai đoạn 2020-2022.

Theo kế hoạch mới, dự án được gia hạn thời gian thực hiện đến quý IV/2032.

Trong đó, giai đoạn I triển khai từ quý II/2026 đến quý II/2031. Ngay trong năm 2026, dự án phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo của địa phương, khu vực ga đi và Phặt Chỉ đã hoàn thành 100% công tác đo đạc, kiểm đếm, trong khi khu vực đỉnh Mẫu Sơn đạt trên 95% diện tích cần thực hiện. Đây được xem là một trong những tiền đề quan trọng để dự án sớm bước vào giai đoạn thi công.

Giai đoạn từ quý II/2026 đến hết quý II/2028 sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xây dựng nhà ga đi, nhà ga đến, hệ thống cáp treo cùng một số hạng mục theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Các hạng mục còn lại của giai đoạn I gồm khách sạn nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị - sự kiện, khu thương mại dịch vụ, khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực - mua sắm, quảng trường, bãi đỗ xe và hệ thống giao thông nội bộ dự kiến hoàn thành vào quý II/2031.

Giai đoạn II, kéo dài từ quý II/2026 đến quý IV/2032, sẽ tiếp tục hoàn thành giải phóng mặt bằng, các thủ tục đầu tư, đồng thời triển khai xây dựng và đưa toàn bộ dự án vào khai thác.

Toàn cảnh Mẫu Sơn.

Đây là một trong những dự án trọng điểm trong quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa tâm linh mang tầm quốc gia.

Dự án có tổng vốn đầu tư 7.352 tỷ đồng, quy mô khoảng hơn 692 ha, trải rộng trên địa bàn huyện Lộc Bình và huyện Cao Lộc trước sáp nhập.

Theo quy hoạch, Sun Group sẽ phát triển quần thể du lịch với hàng loạt hạng mục đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới xây dựng Mẫu Sơn trở thành một "thị trấn tuyết" độc đáo của Việt Nam và khu vực, góp phần khai mở tiềm năng của Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn.

Các hạng mục chính gồm hệ thống cáp treo, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, khu vui chơi giải trí, khu thương mại dịch vụ và các công trình hạ tầng đồng bộ.

Trong đó, hệ thống cáp treo được xem là điểm nhấn của toàn dự án, với tổng chiều dài khoảng 6 km, gồm hai tuyến Xuân Mãn - Phặt Chỉ dài khoảng 4,2 km và Phặt Chỉ - Mẫu Sơn dài khoảng 1,8 km. Dự án bố trí ga đi tại chân núi, ga trung chuyển ở khu vực Phặt Chỉ và ga đến trên đỉnh Mẫu Sơn.

Tâm điểm của quần thể sẽ là Sun World Mẫu Sơn với 3phân khu chủ đề gồm: Lâu đài tuyết, Ngôi làng sương mù và Thành phố nham thạch. Các không gian này được thiết kế dựa trên truyền thuyết về đỉnh Mẫu Sơn, kết hợp những đường nét kiến trúc lấy cảm hứng từ thiên nhiên cùng bản sắc văn hóa của cộng đồng Dao, Tày và Nùng.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch Lạng Sơn, khai thác hiệu quả lợi thế khí hậu đặc trưng của Mẫu Sơn - khu vực được xem là nơi lạnh nhất Việt Nam, thường xuyên xuất hiện băng tuyết vào mùa đông.