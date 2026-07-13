Hai dự án gần 10.000 tỷ đồng do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam có diễn biến mới

UBND xã Nghi Dương (TP Hải Phòng) vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Ngũ Phúc và Khu công nghiệp Tân Trào.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có quy mô gần 82.000 m2, nằm trên địa bàn xã Nghi Dương. Khu đất có phía Đông và phía Nam giáp khu vực sản xuất nông nghiệp, phía Tây và phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu.

Dự án được triển khai nhằm tạo quỹ đất ở phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hai dự án khu công nghiệp, góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.048 người.

Khu tái định cư được quy hoạch đồng bộ với các hạng mục gồm đất ở liền kề, đất giáo dục, đất văn hóa, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống giao thông.

Hai Khu công nghiệp Ngũ Phúc và Khu công nghiệp Tân Trào đều do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng (công ty con của Vinhomes) làm chủ đầu tư.

Trong đó, Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 227 ha, tổng vốn đầu tư gần 4.060 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương (trước đây thuộc huyện Kiến Thụy). Dự án đã được khởi công từ tháng 9/2025.

Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 238 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.670 tỷ đồng, tọa lạc tại xã Nghi Dương. Thời gian qua, TP Hải Phòng cùng chủ đầu tư đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công.

Hai khu công nghiệp được định hướng thu hút các lĩnh vực như điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Theo kế hoạch, hai dự án sẽ được triển khai trong 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030, với thời hạn hoạt động 50 năm. Mục tiêu là phát triển các khu công nghiệp hiện đại, hạ tầng đồng bộ, góp phần thu hút đầu tư đa ngành, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng.

Ngoài Ngũ Phúc và Tân Trào, hệ sinh thái Vingroup tại Hải Phòng cũng đang phát triển Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An. Dự án được khởi công vào giữa tháng 5/2026, có quy mô hơn 200 ha và định hướng trở thành khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên các ngành sản xuất hiện đại, công nghệ sạch và có giá trị gia tăng lớn.

Thời gian qua, Vingroup đã đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại Hải Phòng như các khu đô thị Vinhomes Marina, Vinhomes Imperia, hệ thống giáo dục Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Plaza và tổ hợp sản xuất VinFast, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của thành phố.