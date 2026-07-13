Parama Central Park "trình làng": Khai mở tâm điểm sống và đầu tư đắt giá tại Kiến Xương, Hưng Yên

Cột mốc khởi động và cam kết vững chắc từ Chủ đầu tư

Ngày 08/07/2026, sự kiện ra mắt văn phòng bán hàng và ký kết đại lý phân phối chính thức dự án Parama Central Park tại Kiến Xương, Hưng Yên đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện có sự tham dự của các đơn vị phân phối chiến lược cùng đội ngũ chuyên viên kinh doanh, chính thức mở ra cơ hội hợp tác toàn diện nhằm đưa thông tin dự án đến khách hàng một cách chính xác và chuyên nghiệp.

Cột mốc này đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ từ phía Chủ đầu tư về tiến độ triển khai, chất lượng hoàn thiện và sự minh bạch về pháp lý. Bằng việc tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa bản quy hoạch thành một khu đô thị kiểu mẫu hiện hữu, Chủ đầu tư cam kết đồng hành dài hạn cùng đối tác và khách hàng, tạo bệ phóng an tâm cho những dòng vốn đang tìm kiếm sự an toàn và chắc chắn.

Parama Central Park chính thức ký kết hợp tác đại lý đưa ra dự án tới tay khách hàng (Nguồn ảnh: Chủ đầu tư)

Tại các thị trường giáp ranh thủ đô, với ngân sách khoảng 2 tỷ đồng, cơ hội tìm kiếm một quỹ đất trung tâm, pháp lý hoàn chỉnh và có dư địa tăng trưởng ngày càng khan hiếm. Đó là lý do vì sao những sản phẩm có suất đầu tư như Parama Central Park được ví như "vùng trũng" đầu tư.

Sức hút của khu vực này được bảo chứng bởi mạch đập của bốn công trình hạ tầng trọng điểm bao gồm tuyến cao tốc CT.08, khu kinh tế tự do, cảng nước sâu Diêm Điền và quy hoạch sân bay Hưng Yên. Đầu tiên là tuyến cao tốc CT.08 Ninh Bình - Hải Phòng với tổng vốn đầu tư gần 19.800 tỷ đồng, đưa khu vực hòa vào hành lang kinh tế, logistics xuyên suốt của dải ven biển phía Bắc, trong đó dự án sở hữu lợi thế lớn khi cách nút giao cao tốc này chỉ 6 phút di chuyển. Song song với đó, mô hình khu kinh tế tự do nằm cách dự án 10 phút di chuyển được nghiên cứu phát triển kết hợp cùng kế hoạch nâng cấp bến Diêm Điền cách dự án 30 phút để đón tàu container tải trọng lớn mở ra triển vọng đưa nơi đây thành hub giao thương quốc tế. Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức chính là quy hoạch sân bay Hưng Yên chỉ cách dự án 15 phút di chuyển, tạo xung lực mạnh mẽ thu hút dòng vốn FDI.

Khi các động lực này cùng kích hoạt sẽ kéo theo lượng chuyên gia và lao động trình độ cao về đây làm việc, tạo ra nhu cầu khổng lồ về không gian sống, kinh doanh thương mại. Nắm giữ vị trí tâm điểm, Parama Central Park tọa lạc phía Đông đường tỉnh ĐT.457, cách UBND xã chỉ 2 phút di chuyển, đang là dự án tiên phong đón trọn dòng chảy này.

Không gian sống tiên phong với những tiện ích vượt trội

Parama Central Park mang đến tiện ích sống: tích hợp chuỗi bốn công viên nội khu biệt lập, kết hợp hài hòa cùng dòng kênh sinh thái chạy dọc dự án, tạo nên một lá phổi xanh điều hòa không khí cho cư dân.

Dự án được quy hoạch bài bản với phố đi bộ ánh sáng tại Kiến Xương, Hưng Yên. (Nguồn ảnh: Chủ đầu tư)

Đây cũng là dự án tại Kiến Xương, Hưng Yên sở hữu tuyến phố đi bộ ánh sáng kết hợp cùng tuyến phố thương mại sầm uất. Mô hình này mang đến điểm hẹn văn hóa, giải trí tập trung vào mỗi buổi tối, định hình nhịp đập kinh tế đêm và phục vụ trọn vẹn nhu cầu mua sắm, ẩm thực của toàn khu vực. Bên cạnh các hạng mục tiên phong, dự án còn tích hợp tổ hợp sân Pickleball thời thượng, không gian vườn BBQ ngoài trời và khu vui chơi trẻ em được thiết kế an toàn.

Được quy hoạch trên quỹ đất 4,9 ha với mật độ xây dựng lý tưởng 41%, dự án giới hạn chỉ 175 sản phẩm bao gồm liền kề, shophouse và biệt thự. Với dòng sản phẩm shophouse định vị dọc theo trục phố đi bộ, quy hoạch hạ tầng thông minh cho phép tối ưu hóa không gian cho các loại hình kinh doanh dịch vụ đa dạng từ ẩm thực, mua sắm đến văn phòng làm việc. Trong khi đó, các sản phẩm liền kề và biệt thự lại mang cấu trúc của những tổ ấm yên bình, vừa phục vụ nhu cầu an cư thuần túy, vừa là tài sản truyền đời an toàn.

Giữa bối cảnh thị trường đề cao giá trị thực, một dự án sở hữu lợi thế kép về hạ tầng hiện hữu và hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh, chính là phương án tích sản tối ưu, sẵn sàng đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới.

Parama Central Park

Khu đô thị hiện đại và đáng sống tại Kiến Xương, Hưng Yên

Trung tâm xã Kiến Xương, Hưng Yên

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