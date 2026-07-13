Tỉnh có ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được Vingroup, Sun Group, T&T... rót vốn, sắp có thêm dự án hơn 20.000 tỷ đồng rộng 260 ha

Vừa qua, UBND xã Lương Hòa (tỉnh Tây Ninh) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức – Chợ Đệm.

Theo đơn vị tư vấn, dự án này có quy mô khoảng 259 ha, nằm trên địa bàn xã Lương Hòa và xã Bến Lức. Ranh giới phía Bắc giáp đường An Thạnh, phía Nam giáp sông Bến Lức, phía Đông giáp đường Vành đai 3 TP.HCM và phía Tây giáp đất nông nghiệp cùng rạch hiện hữu. Dự kiến quy mô dân số khoảng 33.200 người.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 20.100 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện khoảng 14.900 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 5.200 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong 72 tháng kể từ khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Theo định hướng quy hoạch, Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức – Chợ Đệm sẽ được phát triển thành khu đô thị sinh thái, thương mại, du lịch với hệ thống không gian mở. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan mới của địa phương, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch trong tương lai.

Tại hội nghị, nội dung được người dân quan tâm nhiều nhất là công tác tái định cư, bao gồm vị trí các khu, chính sách hỗ trợ, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại nơi ở mới...

Ngoài ra, người dân cũng đề nghị cơ quan chức năng thông tin rõ hơn về tiến độ dự án, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và các chính sách liên quan đến quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch.

Đại diện đơn vị tư vấn và lãnh đạo UBND xã đã giải đáp các ý kiến tại hội nghị. Toàn bộ góp ý của người dân sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình hoàn thiện đồ án quy hoạch.

Tây Ninh nổi lên trên bản đồ đầu tư khi liên tục thu hút dòng vốn từ các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản.

Thời gian gần đây, Tây Ninh nổi lên trên bản đồ đầu tư khi liên tục thu hút dòng vốn từ các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản như: Vingroup, Sun Group, Ecopark, T&T Group...

Điển hình, vào tháng 8/2025, Vingroup khởi công Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây quy mô gần 1.100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 80.000 tỷ đồng. Trước đó, tháng 3/2025, tập đoàn này cũng khởi công Vinhomes Green City rộng hơn 197 ha, tổng mức đầu tư trên 28.200 tỷ đồng, được quy hoạch thành 5 phân khu.

Sun Group cũng xuất hiện tại Tây Ninh với quần thể Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 2.000 tỷ đồng.

Ecopark đang triển khai dự án Eco Retreat với quy mô khoảng 220 ha, tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng. Trong khi đó, T&T Group góp mặt với dự án T&T City Millennia có quy mô khoảng 267 ha tại xã Cần Giuộc.