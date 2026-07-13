Hà Nội đề xuất chi hơn 75.000 tỷ đồng cải tạo sông Nhuệ

Dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 75.115 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Hà Nội đề xuất lựa chọn nhà đầu tư.

Tuyến sông Nhuệ ô nhiễm kéo dài dự kiến được Hà Nội đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng để cải tạo, nạo vét và tu bổ hệ thống đê điều toàn diện. Ảnh: Dương Triều.

Tuyến công trình chạy dọc sông Nhuệ, tính từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, đi qua địa bàn 19 xã, phường gồm Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ và Ứng Hòa.

Về phương án thanh toán sơ bộ, UBND TP Hà Nội dự kiến sử dụng quỹ đất đối ứng đã có quy hoạch phân khu với tổng diện tích hơn 218 ha, gồm khoảng 117 ha tại các xã Sơn Đồng và An Khánh, 100 ha tại phường Yên Nghĩa và khoảng 1,5 ha tại lô CT5, khu đô thị thành phố Giao lưu.

Ngoài ra, thành phố dự kiến bổ sung khoảng 135 ha quỹ đất theo Quy hoạch thủ đô Hà Nội, gồm 20 ha khu đô thị dọc quốc lộ 32, 20 ha khu đô thị dọc đại lộ Hồ Tây - Ba Vì, 95 ha khu đất đầu cống Liên Mạc và các quỹ đất dự kiến thu hồi dọc hai bên sông khi triển khai dự án. Tổng giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư là hơn 69.100 tỷ đồng.

Theo UBND thành phố, đây mới là quỹ đất nghiên cứu để xác định phương án thanh toán và tiếp tục được rà soát, xác định cụ thể ở giai đoạn sau nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời hạn chế phát sinh chi phí lãi vay của dự án BT.

Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra thẳng thắn chỉ ra hồ sơ hiện mới xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, trong khi giá trị công trình BT, giá trị quỹ đất thanh toán và phương thức thanh toán chưa được xác định đầy đủ. Hồ sơ hiện chưa làm rõ thời điểm, lộ trình thanh toán, tiến độ giao quỹ đất, cơ chế bù trừ và phương án xử lý khoản chênh lệch khoảng 6.010 tỷ đồng (tương đương 8%) giữa sơ bộ tổng mức đầu tư sau thẩm định với tổng giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán.

Bên cạnh đó, khả năng huy động vốn của nhà đầu tư, chi phí vốn, chi phí lãi vay, khả năng cân đối nguồn lực cũng như các rủi ro tài chính chưa được đánh giá đầy đủ. Các dự án đối ứng mới xác định khu vực chứ chưa làm rõ vị trí cụ thể, chưa được rà soát đầy đủ về ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng, tính pháp lý và khả năng chồng lấn với các dự án khác. Đối với phương án phát triển quỹ đất hai bên tuyến và các khu vực hưởng lợi để thanh toán hợp đồng BT, Ban Đô thị đề nghị làm rõ cơ sở lựa chọn từng khu đất, sự phù hợp với quy hoạch, khả năng giải phóng mặt bằng, giá trị dự kiến và lộ trình tạo lập quỹ đất.

Đặc biệt, do quy mô thu hồi đất của dự án rất lớn, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đánh giá hồ sơ chưa làm rõ phạm vi ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư, khả năng bố trí quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, tiến độ giải phóng mặt bằng và các rủi ro có thể phát sinh. Cơ quan thẩm tra đề nghị phía UBND thành phố làm rõ tính khả thi của mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026 và đưa toàn bộ dự án về đích vào năm 2029.