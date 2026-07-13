Diễn biến mới về tuyến cao tốc 44.000 tỷ đồng, băng qua 2 con đèo hiểm trở tại Việt Nam

Ngày 12/7, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (hợp phần 1).

Đối với hợp phần 1 của cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (đoạn Km00 - Km22), địa phương đang tập trung hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 15/8/2026.

Về thi công, gói thầu XL.01 (Km00 - Km12) đã huy động 25 mũi thi công, giá trị thực hiện ước đạt 110,5 tỷ đồng. Gói thầu XL.02 (Km12 - Km22) đang triển khai 15 mũi thi công, với giá trị thực hiện khoảng 81,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công theo phương châm "3 ca, 4 kíp", phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào cuối năm 2027 và đưa dự án vào khai thác trong năm 2029.

Được biết, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Tổng mức đầu tư khoảng gần 43.700 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 42.484 tỷ đồng và ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2029.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, gồm: dự án thành phần 1 dài 22 km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng; dự án thành phần 2 dài 68 km, tổng vốn khoảng 27.576 tỷ đồng; và dự án thành phần 3 dài 35 km, tổng vốn khoảng 9.169 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đoạn tuyến qua đèo An Khê và đèo Mang Yang, mỗi đoạn dài khoảng 20 km, có địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc lớn. Theo đơn vị thực hiện dự án, hợp phần 2 gồm hệ thống hầm An Khê và Mang Yang dự kiến được khởi công trong tháng 3.

Theo thông tin tại Lễ khởi công dự án thành phần 3, việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là yêu cầu khách quan, cấp bách và cần thiết. Sau khi hoàn thành, cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku còn 1,5 đến 2 giờ, giảm 40-50% chi phí vận tải, nâng cao năng lực kết nối vùng, khắc phục các nguy cơ mất an toàn qua 2 đèo An Khê và Mang Yang.

Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng hình thành trục giao thông chiến lược Đông - Tây, kết nối với cao tốc Bắc - Nam, cảng biển, sân bay và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, qua đó tạo hành lang logistics quan trọng từ Biển Đông đến Đông Bắc Campuchia và Nam Lào, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch và thu hút đầu tư cho khu vực Tây Nguyên.