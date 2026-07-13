Vinhomes muốn làm khu đô thị đa mục tiêu 272ha tại phía Nam Thủ đô

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, thành phố dự kiến bổ sung 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 11.563 ha để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong danh sách này, Hà Nội dự kiến thu hồi 271,8 ha đất tại xã Bình Minh để thực hiện dự án khu đô thị đa mục tiêu. Đơn vị đăng ký thực hiện dự án là Công ty cổ phần Vinhomes.

Nếu dự án này được thực hiện, đây có thể là khu đô thị đa mục tiêu thứ 3 ở Thủ đô. Trước đó, hồi đầu năm, 2 khu đô thị đô mục tiêu đầu tiên tại Hà Nội đã được khởi công. Trong đó, một dự án quy mô gần 700 ha nằm tại các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc (thuộc huyện Đông Anh cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ). Chủ đầu tư dự án này là liên danh Handico, Tập đoàn Sunshine và Tập đoàn Thái Nam. Dự án còn lại có quy mô 696 ha, nằm tại xã Thư Lâm và Đông Anh, và do Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng làm chủ đầu tư.

Còn theo nghị quyết 22/2026 của HĐND TP Hà Nội, giai đoạn 2026-2030, TP dự kiến thu hồi 24.824 ha đất cho 3.133 dự án để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích công cộng.

Cụ thể, thành phố sẽ thu hồi 2.210 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách với tổng diện tích gần 8.670 ha. Trong đó, hơn 1.000 dự án thuộc nhóm này để đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, trên 350 dự án dùng đất cho giáo dục.

Khoảng 2.780 ha sẽ được thành phố thu hồi để phục vụ việc đấu giá quyền sử dụng đất hơn 600 dự án. 5 năm tới, xã Thư Lâm (thuộc huyện Đông Anh cũ) dự kiến có nhiều dự án thu hồi để đấu giá nhất với 52 dự án (gần 230 ha thu hồi). Tiếp sau đó là xã Phúc Thịnh với 49 dự án (hơn 720 ha), xã Đông Anh với 37 dự án (gần 200 ha).

Nhóm thu hồi đất để thực hiện các công trình bằng nguồn vốn tư nhân có 213 dự án với tổng diện tích 8.575 ha.

Hơn một nửa diện tích cần thu hồi (khoảng 4.550 ha) của nhóm này để phục vụ cho dự án khu đô thị thể thao Olympic. Quỹ đất cần thu hồi kể trên thuộc địa phận các xã Tam Hưng, Hồng Vân, Thanh Oai, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù.

Với nhóm 107 công trình đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, Hà Nội lên kế hoạch thu hồi xấp xỉ 4.800 ha đất. 17 dự án có quy mô từ 100 ha trở lên, trong đó khu đô thị mới ven sông Đuống thuộc phân khu đô thị N9, xã Phù Đổng là lớn nhất với diện tích 226,88 ha. Phần lớn trong nhóm này là dự án phát triển khu đô thị, nhà ở.

Còn lại có 12 dự án đầu tư bãi đỗ xe, 6 dự án phát triển công viên, 6 dự án xây dựng cảng (trong đó có cảng Chèm, Thượng Cát, ICD Đông Anh, ICD Sơn Tây...).