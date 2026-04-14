Hà Nội: Quy hoạch chi tiết khu đô thị hơn 400 ha tại Phù Đổng

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện UBND xã Phù Đổng (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triển khai quy trình lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Yên Thường (tỷ lệ 1/500) tại địa bàn các xã Đông Anh và Phù Đổng do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP làm chủ đầu tư.

Cụ thể, sau khi nhận được văn bản của Tập đoàn Vingroup vào ngày 2/3/2026, UBND xã Phù Đổng đã triển khai quy trình lấy ý kiến cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức như: lấy ý kiến tại nhà văn hóa các thôn, trên cổng thông tin điện tử và hội nghị tập trung.

Các ý kiến của tổ chức, cá nhân đóng góp chủ yếu đều ủng hộ quy hoạch chi tiết khu đô thị.

Khu đô thị Yên Thường trên bản đồ

Góp ý thêm về quy hoạch này, UBND xã Phù Đổng đánh giá, đồ án cơ bản phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Tuy nhiên, cơ quan quản lý địa phương yêu cầu nhà đầu tư và đơn vị tư vấn phải cập nhật tầm nhìn dài hạn, bổ sung mục tiêu theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND xã đề nghị rà soát ranh giới, xác định chính xác phạm vi nghiên cứu để đảm bảo khớp nối đồng bộ với các quy hoạch và dự án lân cận.

UBND xã đề nghị đồ án cần đặc biệt lưu ý đến chất lượng sống của cư dân và tác động môi trường, nhất là hạ tầng thiết yếu như các công trình y tế, giáo dục, văn hóa và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, đảm bảo không phát sinh "điểm nghẽn" và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, UBND xã đề nghị xem xét kiến nghị của nhân dân thôn Lại Hoàng về việc không thực hiện bãi đỗ xe tại khu vực Bờ Sáng – Thôn Lại Hoàng. Đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn khảo sát kỹ các công trình ngầm, nổi để tránh chồng chéo và giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu dân cư hiện hữu.

Trước đó ngày 30/3, UBND xã Đông Anh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với 2 nội dung: Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Yên Thường trên địa bàn xã Đông Anh. Các đại biểu và nhân dân khu vực cơ bản đồng tình, ủng hộ chủ trương triển khai các dự án.

Một số ý kiến đề nghị làm rõ chi tiết quy hoạch từng khu vực, chức năng sử dụng đất; bổ sung diện tích cây xanh; quan tâm phương án xử lý các công trình, doanh nghiệp hiện trạng; làm rõ chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, cũng như phương án đảm bảo giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất....

Khu vực lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Yên Thường, tỷ lệ 1/500 nằm trong địa giới hành chính 2 xã: xã Đông Anh và xã Phù Đổng thuộc thành phố Hà Nội.

Phạm vi ranh giới Phía Bắc giáp Cổ Loa, trùng chỉ giới đường đỏ tuyến đường chính đô thị mặt cắt B=60m, và khu dân cư thôn Lại Hoàng; Phía Nam giáp khu dân cư thôn Mai Hiên, thôn Du Nội, thôn Xuân Dục, thôn Yên Khê, thôn Đỗ Xá và đất nông nghiệp; Phía Tây giáp đường quy hoạch B=40m và khu dân cư thôn Lộc Hà; Phía Đông giáp đường Vành đai 3. Quy mô: Diện tích khoảng: 422,4 ha. Dân số khoảng: 148.000 người.