Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp khởi công thêm khu công nghiệp 2.000 tỷ tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

14-04-2026 - 12:20 PM | Bất động sản

Dự kiến trong tháng 5/2026, khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ chính thức được khởi công.

Vị trí khu công nghiệp Nam Tràng Cát.

Theo UBND TP Hải Phòng, dự kiến trong tháng 5, thành phố sẽ khởi công 12 dự án trọng điểm, trong đó có nhiều khu, cụm công nghiệp. Đáng chú ý, khu công nghiệp Nam Tràng Cát cũng nằm trong danh sách này.

Dự án khu công nghiệp Nam Tràng Cát do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes làm chủ đầu tư, được triển khai tại phường Tràng Cát, quận Hải An (cũ), với quy mô sử dụng đất khoảng 200 ha. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.252 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 337,9 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2025, chủ đầu tư đã lấy ý kiến tham vấn đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Theo báo cáo, khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và một phần diện tích đất sử dụng chung như kênh mương, đường nội đồng.

Mục tiêu của dự án là thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước nhằm phát triển công nghiệp; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, dự án còn hướng tới nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông, ngư nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

Sơ đồ tổng mặt bằng khu công nghiệp Nam Tràng Cát.

Theo ĐTM, tiến độ thực hiện dự án dự kiến khoảng 30 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất. Khi đi vào vận hành, khu công nghiệp Nam Tràng Cát dự kiến tạo việc làm cho khoảng 9.000–12.000 lao động.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, cùng các lĩnh vực như điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị điện, công nghiệp nhẹ và công nghệ cao… Qua đó, góp phần hình thành các sản phẩm công nghiệp có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao trên thị trường.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước hiện có 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số này, TP Hải Phòng là địa phương có diện tích nhỏ nhất, với khoảng 3.195 km². Tuy nhiên, nếu xét về quy mô nền kinh tế, TP Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội.


An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức hé lộ thời điểm khởi công siêu dự án lớn nhất lịch sử miền Tây do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất

Chính thức hé lộ thời điểm khởi công siêu dự án lớn nhất lịch sử miền Tây do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất Nổi bật

Một công trình của Việt Nam được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ, từng lọt top những công trình kiến trúc tốt nhất nhất thế giới

Một công trình của Việt Nam được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ, từng lọt top những công trình kiến trúc tốt nhất nhất thế giới Nổi bật

Tập đoàn NRC gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Tập đoàn NRC gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

12:14 , 14/04/2026
Chủ đầu tư dự án The Imperial Vũng Tàu chậm đóng 9 tháng bảo hiểm

Chủ đầu tư dự án The Imperial Vũng Tàu chậm đóng 9 tháng bảo hiểm

12:12 , 14/04/2026
‘Vẽ’ suất đất ngoại giao dự án, lừa đặt cọc 1,7 tỷ đồng, lĩnh 13 năm tù

‘Vẽ’ suất đất ngoại giao dự án, lừa đặt cọc 1,7 tỷ đồng, lĩnh 13 năm tù

12:08 , 14/04/2026
Hải Phòng ‘bắt tay’ Quảng Ninh xây cầu 360 tỷ trên quốc lộ 10

Hải Phòng ‘bắt tay’ Quảng Ninh xây cầu 360 tỷ trên quốc lộ 10

12:07 , 14/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên