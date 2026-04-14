Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp khởi công thêm khu công nghiệp 2.000 tỷ tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Vị trí khu công nghiệp Nam Tràng Cát.

Theo UBND TP Hải Phòng, dự kiến trong tháng 5, thành phố sẽ khởi công 12 dự án trọng điểm, trong đó có nhiều khu, cụm công nghiệp. Đáng chú ý, khu công nghiệp Nam Tràng Cát cũng nằm trong danh sách này.

Dự án khu công nghiệp Nam Tràng Cát do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes làm chủ đầu tư, được triển khai tại phường Tràng Cát, quận Hải An (cũ), với quy mô sử dụng đất khoảng 200 ha. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.252 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 337,9 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2025, chủ đầu tư đã lấy ý kiến tham vấn đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Theo báo cáo, khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và một phần diện tích đất sử dụng chung như kênh mương, đường nội đồng.

Mục tiêu của dự án là thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước nhằm phát triển công nghiệp; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, dự án còn hướng tới nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông, ngư nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

Sơ đồ tổng mặt bằng khu công nghiệp Nam Tràng Cát.

Theo ĐTM, tiến độ thực hiện dự án dự kiến khoảng 30 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất. Khi đi vào vận hành, khu công nghiệp Nam Tràng Cát dự kiến tạo việc làm cho khoảng 9.000–12.000 lao động.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, cùng các lĩnh vực như điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị điện, công nghiệp nhẹ và công nghệ cao… Qua đó, góp phần hình thành các sản phẩm công nghiệp có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao trên thị trường.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước hiện có 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số này, TP Hải Phòng là địa phương có diện tích nhỏ nhất, với khoảng 3.195 km². Tuy nhiên, nếu xét về quy mô nền kinh tế, TP Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội.



