Lãi suất neo cao, thị trường nhà ở bước vào giai đoạn “sàng lọc” chủ đầu tư

Lễ Lễ | 14-04-2026 - 07:21 AM | Bất động sản

Savills cho rằng, chỉ những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, dòng tiền ổn định và khả năng huy động vốn đa dạng mới có đủ nguồn lực để tiếp tục triển khai dự án.

Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản tăng nhanh trong những tháng đầu năm đang tạo ra áp lực đáng kể lên cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà. Theo Savills, đây là giai đoạn điều chỉnh cần thiết nhằm tái cấu trúc thị trường, sản phẩm theo hướng minh bạch và bền vững hơn.

Thực tế, Savills ghi nhận lãi suất vay mua nhà tại một số ngân hàng đã tăng mạnh trong thời gian qua, có thời điểm chạm ngưỡng 15–16%/năm. Diễn biến này khiến chi phí vốn gia tăng rõ rệt, tác động trực tiếp đến khả năng chi trả của người vay cũng như quyết định xuống tiền của nhà đầu tư.

Lãi suất neo cao, thị trường nhà ở bước vào giai đoạn “sàng lọc” chủ đầu tư- Ảnh 1.

Áp lực lãi suất nhanh chóng phản ánh lên thị trường trong quý I/2026 khi thanh khoản suy giảm và giao dịch có dấu hiệu chững lại. Theo Savills, sau Tết Nguyên đán, tâm lý người mua trở nên thận trọng hơn trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô còn nhiều biến động, từ định hướng quy hoạch dài hạn của Thủ đô đến xu hướng lãi suất. Điều này kéo dài thời gian ra quyết định, qua đó làm chậm nhịp vận động chung của thị trường.

Dữ liệu từ Savills Việt Nam cho thấy, trong quý I/2026, nguồn cung mới căn hộ đạt khoảng 6.108 căn, giảm so với cả quý trước và cùng kỳ năm trước. Lượng giao dịch cũng ghi nhận xu hướng tương tự, trong đó phân khúc hạng B tiếp tục chiếm ưu thế, đóng góp khoảng 79% tổng số căn bán được.

Ở góc độ doanh nghiệp, Savills nhận định mặt bằng lãi suất cao, cùng với điều kiện tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ, đang làm gia tăng chi phí tài chính và hạn chế khả năng tiếp cận vốn, đặc biệt với các dự án có tính khả thi chưa cao. Đồng thời, nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính lớn – nhất là các nhà đầu tư ngắn hạn, đối mặt với rủi ro ngày càng lớn khi áp lực dòng tiền có thể buộc họ phải bán cắt lỗ và rút khỏi thị trường.

Đứng trước những biến động này, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn & Nghiên cứu Savills Hà Nội nhận định: “Thị trường đang bước vào một giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ và sâu rộng. Việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng và các quỹ sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn, ưu tiên cho những dự án có tính khả thi cao và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Chỉ những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, dòng tiền ổn định và khả năng huy động vốn đa dạng mới có đủ nguồn lực để tiếp tục triển khai dự án và đưa ra các giải pháp hỗ trợ lãi suất phù hợp cho khách hàng. Quá trình này sẽ đào thải những đơn vị yếu kém và giữ lại những đơn vị có năng lực quản trị rủi ro tốt, biết cách cân đối lợi nhuận để đồng hành cùng người mua trong dài hạn.
Lãi suất neo cao, thị trường nhà ở bước vào giai đoạn “sàng lọc” chủ đầu tư- Ảnh 2. Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn & Nghiên cứu Savills Hà Nội

Trong bối cảnh dòng tiền bị siết chặt, Savills cũng chỉ ra sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các nhóm doanh nghiệp. Tâm lý “chọn mặt gửi vàng” khiến người mua tập trung vào các chủ đầu tư uy tín, có tiềm lực tài chính.

Trong khi các doanh nghiệp lớn có xu hướng tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần thông qua hoạt động M&A, thì những đơn vị phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính lại đối diện nguy cơ đình trệ. Với nhóm này, tái cấu trúc hoặc rút lui khỏi thị trường là kịch bản khó tránh khỏi.

Dưới góc nhìn của Savills, dù lãi suất tăng cao tạo ra không ít khó khăn trong ngắn hạn, nhưng đây cũng là cơ hội để định hình lại thị trường theo hướng lành mạnh hơn. Sau quá trình thanh lọc, nguồn cung được kỳ vọng sẽ cải thiện về chất lượng, đến từ các dự án do những chủ đầu tư uy tín phát triển. Cùng với đó, việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đang mở ra cơ hội tiếp cận nhà ở tại các khu vực ngoài trung tâm với mức giá hợp lý hơn.

Nhìn tổng thể, Savills cho rằng diễn biến lãi suất không đơn thuần là một thách thức ngắn hạn mà còn đóng vai trò như một phép thử khắc nghiệt về năng lực của các thành viên tham gia thị trường. Trong dài hạn, những doanh nghiệp sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh, kinh nghiệm phát triển và tư duy quản trị linh hoạt sẽ là những đơn vị có khả năng thích ứng và phát triển bền vững.

Hạ tầng ven sông Sài Gòn: 50 năm lột xác từ bãi sình lầy thành mặt tiền hiện đại nhất khu vực

Hạ tầng ven sông Sài Gòn: 50 năm lột xác từ bãi sình lầy thành mặt tiền hiện đại nhất khu vực Nổi bật

Việt Nam sẽ có "siêu thành phố" trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới, điểm nhấn là tòa tháp 108 tầng, cao bậc nhất khu vực Đông Nam Á

Việt Nam sẽ có “siêu thành phố” trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới, điểm nhấn là tòa tháp 108 tầng, cao bậc nhất khu vực Đông Nam Á Nổi bật

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 'hot' nhất TPHCM cấm nhân viên nhận cọc

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 'hot' nhất TPHCM cấm nhân viên nhận cọc

07:17 , 14/04/2026
Khổ sở vượt 'đại công trường' chống ngập Hà Nội

19:40 , 13/04/2026
Giá cho thuê văn phòng Hà Nội, TPHCM trong top đắt đỏ nhất

19:39 , 13/04/2026
Thấy gì về dòng vốn đang đổ vào bất động sản?

19:38 , 13/04/2026

