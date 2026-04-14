‘Vẽ’ suất đất ngoại giao dự án, lừa đặt cọc 1,7 tỷ đồng, lĩnh 13 năm tù

Huy Nguyễn | 14-04-2026 - 12:08 PM | Bất động sản

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Vũ Thanh Tuấn (SN 1985, trú tại chung cư Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2020, dự án Khu đô thị số 3 thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang – nay là xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) được phê duyệt chủ trương đầu tư, giao UBND huyện Lục Nam tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị HLC là đơn vị trúng thầu thực hiện dự án.

Tuy nhiên, đến ngày 12/3/2025, phía doanh nghiệp xác định dự án vẫn đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng; chưa được giao đất, chưa đủ điều kiện mở bán và cũng không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nhận đặt cọc, môi giới.

Mặc dù không có quyền hạn, không liên quan đến dự án, từ ngày 24/5 đến 14/8/2021, bị cáo Tuấn vẫn đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có quan hệ thân thiết với cổ đông lớn của Công ty HLC, có thể “lo” được suất đất ngoại giao với giá ưu đãi, thủ tục nhanh chóng. Tin tưởng, 5 bị hại đã giao tiền đặt cọc và phí môi giới với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2023, khi các bị hại yêu cầu làm rõ việc ký kết hợp đồng, Tuấn thừa nhận không thể thực hiện cam kết do đã sử dụng toàn bộ số tiền nhận được vào mục đích cá nhân. Đến thời điểm xét xử, bị cáo chưa khắc phục hậu quả.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo mang tính chất nghiêm trọng, thực hiện nhiều lần, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa tuyên phạt bị cáo 13 năm tù, đồng thời buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Báo Pháp Luật

Chính thức hé lộ thời điểm khởi công siêu dự án lớn nhất lịch sử miền Tây do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất

Một công trình của Việt Nam được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ, từng lọt top những công trình kiến trúc tốt nhất nhất thế giới

Hải Phòng 'bắt tay' Quảng Ninh xây cầu 360 tỷ trên quốc lộ 10

12:07 , 14/04/2026
Siêu cảng Cần Giờ 128.000 tỷ vừa được TPHCM chốt nhà đầu tư

11:21 , 14/04/2026
Đào thông toàn bộ hầm ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

11:20 , 14/04/2026
Sun Property ra mắt Beacon Tower – căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài tại Vũng Tàu

11:00 , 14/04/2026

