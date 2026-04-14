Chính thức hé lộ thời điểm khởi công siêu dự án lớn nhất lịch sử miền Tây do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất

Chiều 13/4, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác chỉ đạo xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Đến nay, Sở Tài chính (cơ quan thường trực của Tổ công tác) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu ban hành Kế hoạch số 13/KH-TCT3175 (ngày 27/1/2026), trong đó xác định tiến độ chi tiết triển khai các thủ tục pháp lý phục vụ xúc tiến đầu tư đối với hai dự án: Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong và Khu du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Theo kế hoạch, dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong dự kiến sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong quý II/2026.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh dự án này đã được đưa vào kế hoạch với lộ trình và nhiệm vụ cụ thể. Các sở, ngành cần bám sát tiến độ, bảo đảm hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trong quý II/2026 và chậm nhất đến cuối năm sẽ khởi công xây dựng. Hiện dự án đã được phê duyệt quy hoạch phân khu, đồng thời đang triển khai các bước lựa chọn nhà đầu tư và trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2026, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 2.945 ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 300.000 người.

Theo quy hoạch, khu đất được giới hạn bởi các ranh giới hành chính: phía Bắc giáp xã Châu Thành, phía Nam giáp xã Thạnh Hòa, phía Đông giáp xã Phú Hữu và phía Tây giáp xã Đông Phước. Đây được định hướng phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, đóng vai trò cực tăng trưởng phía Nam TP. Cần Thơ.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị du lịch nghỉ dưỡng, tích hợp đa dạng tiện ích như khu vui chơi giải trí, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf 36 lỗ và khu tổ chức sự kiện – lễ hội.

Cấu trúc đô thị được thiết kế theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, chú trọng giải pháp thoát nước, nâng cao khả năng chống ngập và đảm bảo phát triển bền vững. Về cơ cấu sử dụng đất, dự án bao gồm các loại hình nhà ở thấp tầng, biệt thự và chung cư cao tầng tối đa 35 tầng.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong được xác định là một trong những dự án trọng điểm, có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 6,2 tỷ USD, quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Phối cảnh dự án.

Trước đó, vào tháng 8/2024, UBND tỉnh Hậu Giang đã có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup liên quan đến dự án. Tại đây, Tập đoàn Vingroup cho biết, dự án sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh địa phương, thu hút thêm nhà đầu tư, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn nhờ vị trí thuận lợi cả về giao thông đường bộ lẫn đường thủy.

Đến tháng 8/2025, UBND TP. Cần Thơ tiếp tục làm việc với Tập đoàn Vingroup về dự án này. Đại diện Vingroup đã cập nhật tiến độ nghiên cứu quy hoạch, đồng thời kiến nghị một số nội dung cần triển khai sớm nhằm hoàn tất công tác lập quy hoạch, tổ chức đấu thầu và mời gọi nhà đầu tư.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, việc triển khai Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong là cần thiết, không chỉ nhằm hình thành khu du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn phục vụ người dân, mà còn góp phần thu hút khách quốc tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.



