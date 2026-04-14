Một công trình của Việt Nam được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ, từng lọt top những công trình kiến trúc tốt nhất nhất thế giới

Bảo tàng đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh nằm tại Hiền Ninh, Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội với diện tích rộng 5.500m2 trong khuôn viên vườn cây ăn quả có tuổi đời 50 năm.

Thiết kế của bảo tàng gồm: Nơi trưng bày hiện vật, phòng treo tranh và nhiều phòng chức năng khác. Bảo tàng không chỉ có kiến trúc độc đáo mà còn có một thư viện để trưng bày, lưu giữ sách về hát văn, hầu đồng, quan họ, nhiều bức tranh cổ, liên quan các loại hình nghệ thuật dân gian.

Khuôn viên bảo tàng rộng hơn 5.000m², được bao quanh bởi vườn vải thiều 50 năm tuổi, cùng một cái ao giúp tạo nên khung cảnh yên bình và hài hòa với thiên nhiên.

Khu vực chính của công trình là phòng thờ Tam tòa Thánh mẫu, phòng thờ các tổ mẫu, linh từ và phòng trưng bày hiện vật với nhiều bức tranh, hoành phi, câu đối cùng các vật dụng cổ.

Bên cạnh các khu thờ cúng, bảo tàng còn có gian phòng tôn vinh phụ nữ Việt Nam hiện đại, trưng bày các đồ vật liên quan đến đời sống nông nghiệp và bếp núc. Ngoài ra, khuôn viên bảo tàng còn có ao, chum cổ và khu vực sinh hoạt gia đình như nhà ở, phòng bếp để phục vụ nhu cầu riêng của gia đình.﻿

Cấu trúc của bảo tàng được giữ nguyên bản với cột và cổng đậm nét truyền thống của người Việt Nam. Vật liệu chủ đạo được sử dụng trong dự án này là gạch đất sét truyền thống. Bảo tàng được xây dựng từ hơn 5 triệu viên ngói cổ và gạch thất cổ từ 500 nhà dân khắp cả nước.

Với giá trị văn hóa và thiết kế hoành tráng, Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh được Domus - một tạp chí thiết kế và kiến trúc uy tín của thế giới xếp hạng 14 công trình lọt top Dự án kiến trúc tốt nhất năm 2023. Tạp chí Domus dành lời khen ngợi cho công trình rằng "tính thiêng biểu hiện qua chất liệu trong Bảo tàng thờ mẫu ở Việt Nam".

Với việc được tạp chí kiến trúc hàng đầu công nhận, công trình Bảo tàng Đạo Mẫu đã mang đến một vị thế mới cho kiến trúc Việt Nam đi cùng thế giới. Trước đây, các giải thưởng quốc tế ngành kiến trúc Việt Nam đạt được chủ yếu trao cho các công trình mang tính cộng đồng, kiến trúc sinh thái, các công trình có tính đột phá. Đây là lần hiếm hoi một công trình kiến trúc có yếu tố bản sắc văn hóa được công nhận.

Bảo tàng Đạo Mẫu do kiến trúc sư Nguyễn Hà (sinh năm 1980) thiết kế. Sau khi tốt nghiệp khoa Kiến - Trúc của Trường Đại học Xây dựng, Nguyễn Hà nhận học bổng cao học toàn phần của chính phủ Thụy Sĩ tại Học viện Kỹ thuật Liên bang Thụy Sĩ. Với công trình Bảo tàng Đạo Mẫu, kiến trúc sư Nguyễn Hà vừa giành được giải thưởng Moira Gemmill - giải dành cho kiến trúc sư dưới 45 tuổi trên toàn thế giới có triển vọng hoặc đã có những thành tựu xuất sắc.