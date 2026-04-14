Siêu cảng Cần Giờ 128.000 tỷ vừa được TPHCM chốt nhà đầu tư

Phối cảnh siêu cảng Cần Giờ

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là một trong những dự án hạ tầng hàng hải có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực phía Nam.

Theo đó, nhà đầu tư được lựa chọn là liên danh gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A.. Trong đó, Terminal Investment Limited Holding S.A là doanh nghiệp thành viên của hãng tàu MSC sẽ góp 49% vốn.

Dự án có quy mô khoảng 571ha, với tổng chiều dài cầu cảng chính dự kiến lên tới 7,5km. Khi đi vào vận hành, cảng được kỳ vọng đạt công suất 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và tăng lên 16,9 triệu TEU vào năm 2047, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics quốc tế.

Về quy mô khai thác, đến năm 2030, dự án dự kiến phát triển từ 2 đến 4 bến cảng với tổng chiều dài cầu cảng từ 1.016m đến 2.016m, có khả năng tiếp nhận tàu siêu lớn lên đến 250.000 tấn (24.000 TEU) hoặc hơn khi đủ điều kiện. Sản lượng hàng hóa thông quan ước đạt từ 22,8 triệu tấn đến 57 triệu tấn.

Trong dài hạn, đến năm 2050, quy mô cảng được mở rộng lên khoảng 13 bến, đáp ứng nhu cầu trung chuyển container quốc tế ngày càng gia tăng.

Tổng vốn đầu tư của dự án lên tới hơn 128.872 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD. Dự án được triển khai theo hai giai đoạn: giai đoạn I hoàn thành ít nhất hai cầu cảng trước năm 2030; giai đoạn II hoàn thiện toàn bộ hạng mục còn lại trước năm 2050. Tổng thời gian xây dựng dự kiến kéo dài 20 năm kể từ khi bàn giao mặt bằng.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất và khu vực biển. Đáng chú ý, TPHCM đặt ra hàng loạt điều kiện chặt chẽ đối với nhà đầu tư, bao gồm không được chuyển nhượng dự án trong 10 năm đầu, phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong thập kỷ đầu tiên và đảm bảo tiến độ thi công theo cam kết.

Ngoài ra, liên danh nhà đầu tư phải tự cân đối nguồn vốn, chịu trách nhiệm về tính chính xác của tổng mức đầu tư, đồng thời tuân thủ đầy đủ các yêu cầu theo chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng phê duyệt.

Trong trường hợp không đáp ứng các điều kiện về vốn, tiến độ hoặc các tiêu chí khác, nhà đầu tư sẽ không được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 98/2023 và Nghị quyết 260.

Song song đó, dự án cũng phải đảm bảo các nghĩa vụ môi trường, đặc biệt là việc trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, theo quy định của pháp luật hiện hành.

Với quy mô và tầm vóc lớn, siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng sẽ đưa TPHCM trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực, cạnh tranh trực tiếp với các cảng trung chuyển lớn trong khu vực châu Á.

Hân Dao