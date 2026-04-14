Đặt kế hoạch doanh thu khủng cho năm 2026, Vinhomes, Sunshine Group...dẫn dắt thị trường bất động sản

Cụ thể, trong năm nay Vinhomes (VHM) đặt kế hoạch đạt 250.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 63,1% so với doanh thu năm ngoái. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức kỷ lục mới mà doanh nghiệp bất động sản lớn nhất thị trường đạt được.

Thực tế, Vinhomes đang thực hiện hàng loạt dự án bất động sản lớn trên cả nước như Hạ Long Xanh (Quảng Ninh), Vinhomes Cần Giờ (TPHCM), Vinhomes Cao Xà Lá (Hà Nội)... các dự án này đều có kế hoạch mở bán trong năm nay.

Theo ngay sau Vinhomes, Tập đoàn Sunshine (KSF) đặt mục tiêu doanh thu 40.000 tỷ đồng, tăng 87,4% so với doanh thu năm 2025. Trong năm nay, Sunshine dự kiến cũng ra mắt hàng loạt dự án tại Hà Nội và TPHCM như Noble West Lake Ha Noi, Sunshine Bay Retreat, Noble Crystal Riverside.

Để hiện thực hóa kế hoạch tăng trưởng, trong năm nay, Sunshine dự kiến đẩy mạnh hoạt động M&A, tập trung vào một số dự án và doanh nghiệp trọng điểm. Cụ thể, tập đoàn sẽ tham gia đầu tư vào dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (Phúc Thọ, Hà Nội), đồng thời sở hữu trên 50% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Big Gain và CTCP Đầu tư Xây dựng Bách Giang DCI.﻿

Novaland (NVL) cũng dự kiến trình cổ đông phương án kinh doanh tích cực với kỳ vọng doanh thu đạt 22.715 tỷ đồng , tăng gấp 3 lần năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng . Doanh nghiệp kỳ vọng tăng tốc bàn giao tại các dự án lớn như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, The Grand Manhattan, Palm City… để hoàn thành mục tiêu cho năm tài chính 2026.

Đáng chú ý, CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (TAL) đặt mục tiêu doanh thu 11.063 tỷ đồng, tăng 197% so với doanh thu thực hiện năm 2025.

Phát Đạt (PDR) cũng lên kế hoạch doanh thu năm nay khoảng 8.830 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 868 tỷ đồng . So với năm 2025, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 566% về doanh thu và 69% về lợi nhuận.

Theo kế hoạch đưa ra, Tập đoàn Nam Long (NLG) đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 7.630 tỷ đồng , tăng 35% so với năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 720 tỷ đồng , tăng 3%.

Theo sau là CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đặt kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng, tăng lần lượt 19,3% và 16%. Văn Phú đặt mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 720 tỷ đồng, tăng 127,7% và 83,2%.﻿

Ở chiều ngược lại, Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) lại đặt mục tiêu doanh thu 4.200 tỷ đồng, thấp hơn gần 10% so với doanh thu thực hiện năm 2025. Nhưng doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 43,5% lên 1.500 tỷ đồng. Phần lợi nhuận này dự kiến đến từ phân khu thấp tầng của dự án Gladia by The Waters, cùng lượng hàng tồn kho đang nằm tại các dự án khác.

Dù phần lớn nhà phát triển bất động sản Việt Nam đều đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, các chuyên gia phân tích đều cho rằng bên cạnh các cơ hội hiện hữu, thị trường bất động sản nhà ở năm 2026 vẫnđối mặt với nhiều sức ép, có thể tác động mạnh tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.﻿ Do đó, năm 2026 đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần có chiến lược để hiện thực hóa kế hoạch tăng trưởng.

Nhìn tổng thể thị trường bất động sản giai đoạn 2026–2027, báo cáo phân tích ngành của VPBank Securities cũng khẳng định đây là một nhịp điều chỉnh cần thiết để thị trường tái cân bằng sau giai đoạn tăng nóng. Việc kiểm soát tín dụng, điều tiết giá và mở rộng nguồn cung đang tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn.

Trong chu kỳ mới, tăng trưởng sẽ không còn đến từ đòn bẩy tài chính hay kỳ vọng giá, mà phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực phát triển dự án, khả năng thích ứng chính sách và chiến lược định vị sản phẩm của từng doanh nghiệp. Đây cũng là giai đoạn mà thị trường sẽ sàng lọc mạnh mẽ, mở đường cho những chủ đầu tư có nền tảng vững chắc vươn lên dẫn dắt cuộc chơi.

