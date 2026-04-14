Người mua nhà chú ý: Dự án nhà ở xã hội “hot” nhất Hà Nội có thông báo quan trọng

Thanh Phong | 14-04-2026 - 09:23 AM | Bất động sản

Liên danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội NO1 Hạ Đình (Hà Nội) đã chuyển thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ thuê mua sang quý II/2026.

Liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, CTCP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội - Haweicco, CTCP Xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận giao là Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại ô đất NO1, Khu đô thị mới Hạ Đình, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 30/12/2025, liên danh đã có thông báo việc điều chỉnh thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội tại ô đất NO1, Khu đô thị mới Hạ Đình, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. Theo đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến là quý I/2026.

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cũng như cập nhật đầy đủ các chính sách, quy định mới nhất, liên danh đã nghiên cứu, cập nhật quy trình, quy chế tiếp nhận hồ sơ đảm bảo đáp ứng các quy định hiện hành. Tuy nhiên vì một số lý do khách quan, việc tiếp nhận hồ sơ không thể thực hiện theo kế hoạch đã công bố.

Do đó, liên danh xin thông báo việc điều chỉnh thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội tại ô đất NO1, Khu đô thị mới Hạ Đình, Thanh Liệt, Hà Nội (lần 2) sang quý II/2026.

Dự án này được triển khai tại ô đất NO1, Khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội), gồm 1 tòa chung cư cao 25 tầng và 1 tầng hầm.

Tổng số căn hộ của dự án là 440 căn, gồm 365 căn nhà ở xã hội và 75 căn thương mại. Các căn nhà ở xã hội có diện tích khoảng 70m2 - 76,24m2, trong đó có 255 căn để bán, 37 căn thuê mua và 73 căn cho thuê.

Dự kiến dự án hoàn thành vào quý IV/2027. Giá bán nhà ở xã hội khoảng 25 triệu đồng/m2, giá cho thuê khoảng 150.000 đồng/m2/tháng và giá thuê mua khoảng 390.000 đồng/m2/tháng.

Thanh Phong

Nhịp sống thị trường

Chính thức hé lộ thời điểm khởi công siêu dự án lớn nhất lịch sử miền Tây do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất

Chính thức hé lộ thời điểm khởi công siêu dự án lớn nhất lịch sử miền Tây do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất Nổi bật

Một công trình của Việt Nam được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ, từng lọt top những công trình kiến trúc tốt nhất nhất thế giới

Một công trình của Việt Nam được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ, từng lọt top những công trình kiến trúc tốt nhất nhất thế giới Nổi bật

Chủ đầu tư Coastal Quảng Ngãi chính thức khởi công dự án

Chủ đầu tư Coastal Quảng Ngãi chính thức khởi công dự án

09:00 , 14/04/2026
Thông xe Vành đai 3: Khu vực nào hưởng trọn cú hích hạ tầng?

Thông xe Vành đai 3: Khu vực nào hưởng trọn cú hích hạ tầng?

08:00 , 14/04/2026
Chính thức khai trương Sales Gallery Khải Hoàn Imperial ngay mặt tiền Quốc lộ 13

Chính thức khai trương Sales Gallery Khải Hoàn Imperial ngay mặt tiền Quốc lộ 13

08:00 , 14/04/2026
Căn hộ 1,6 tỷ tạo dòng tiền cho thuê lên đến 23 triệu/tháng tại Quảng Trị

Căn hộ 1,6 tỷ tạo dòng tiền cho thuê lên đến 23 triệu/tháng tại Quảng Trị

08:00 , 14/04/2026

