Căn hộ 1,6 tỷ tạo dòng tiền cho thuê lên đến 23 triệu/tháng tại Quảng Trị

Thị trường tái định hình tiêu chí đầu tư

Sau thời gian biến động, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển thận trọng hơn, khi nhà đầu tư chuyển từ kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn sang hiệu quả khai thác lâu dài. Tính bền vững của tài sản thể hiện qua khả năng tạo dòng tiền ổn định trở thành tiêu chí hàng đầu.

Bên cạnh đó, những mô hình giúp nhà đầu tư sở hữu tài sản sinh lời nhưng giải phóng áp lực tự vận hành được ưu tiên. Các chương trình thuê lại hoặc ủy thác khai thác chuyên nghiệp vì vậy trở thành giải pháp tối ưu, khi đảm bảo tính tích lũy tài sản với nguồn thu ổn định mà không đòi hỏi chủ sở hữu trực tiếp quản lý.

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị với chương trình thuê lại cho dòng tiền 15 – 23 triệu/tháng

Tại Quảng Trị – điểm đến đang nổi lên trên bản đồ du lịch miền Trung, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị được định hướng rõ ràng về vận hành và khai thác lâu dài. Dự án chú trọng xây dựng các chính sách đầu tư gắn với bài toán khai thác thực tế.

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị vừa công bố bộ chính sách bán hàng mới, trong đó trọng tâm là Chương trình thuê lại. Chương trình cho phép nhà đầu tư mua căn hộ thuộc dự án cho chủ đầu tư thuê lại để khai thác trong thời gian tối thiểu 5 năm.

Mức giá thuê lại 15 triệu đồng/tháng với căn studio, 18 triệu/tháng cho căn 1 phòng ngủ và 23 triệu/tháng cho căn 1 phòng ngủ + 1. Tiền thuê được thanh toán định kỳ 2 đợt/năm, giúp nhà đầu tư chủ động kế hoạch tài chính. Chủ sở hữu căn hộ không cần trực tiếp tìm khách thuê hay vận hành kinh doanh mà vẫn thu dòng tiền đều đặn, không chịu ảnh hưởng bởi biến động công suất phòng.

Bên cạnh lợi ích tài chính, khách hàng tham gia chương trình còn được tặng 30 đêm nghỉ miễn phí mỗi năm, trên toàn hệ thống khách sạn của chủ đầu tư - Tập đoàn Onsen Fuji trong thời gian ủy thác. Điều này giúp cân bằng giữa mục tiêu đầu tư và nhu cầu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cá nhân, gia tăng giá trị mà giải pháp đầu tư mang lại.

Nền tảng vận hành từ mô hình nghỉ dưỡng trị liệu chăm sóc sức khỏe

Hiệu quả vận hành của Chương trình thuê lại tại Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị được đảm bảo bởi nền tảng mô hình nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu chăm sóc sức khỏe toàn diện, tích hợp tiện ích Onsen. Qua đó, dự án có khả năng duy trì công suất phòng khai thác lưu trú cao cả bốn mùa trong năm, mà không phụ thuộc mùa cao điểm như các loại hình nghỉ dưỡng thông thường.

Dự án trang bị 50+ tiện ích nghỉ dưỡng trị liệu cao cấp

Thế mạnh để Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị thu hút và giữ chân khách lưu trú đến từ hệ thống 50+ tiện ích nghỉ dưỡng trị liệu, đặc biệt là Tổ hợp trị liệu Onsen cao cấp Thera Onsen Wellness Center tiên phong xuất hiện tại Quảng Trị.

Dự án còn sở hữu vị trí mặt biển, kề sân golf và kết nối thuận tiện các khu công nghiệp trong khu vực, tạo nguồn cầu lưu trú đa dạng. Sự kết hợp giữa các dòng khách du lịch, golfer, chuyên gia nước ngoài và lao động chất lượng cao là nền tảng vững vàng cho hoạt động khai thác khi dự án đi vào vận hành.

Chính sách tài chính hoàn thiện bài toán đầu tư

Song song với Chương trình thuê lại, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị còn triển khai các chính sách tài chính linh hoạt, giúp nhà đầu tư tối ưu phương án sở hữu.

Mỗi căn hộ thuộc dự án hiện có giá chỉ từ 1,6 tỷ đồng, đặc biệt khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường 16 đợt sẽ nhận được chiết khấu 2%, khách hàng thanh toán nhanh theo tiến độ 4 đợt sẽ nhận chiết khấu 8% trên Giá trị hợp đồng.

Dự án đồng thời áp dụng gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng cho khoản vay tối đa lên đến 50% giá trị hợp đồng và ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất, giúp nhà đầu tư giảm áp lực tài chính hoặc phát huy chiến lược đòn bẩy.

Thera Onsen Wellness Center - Tổ hợp trị liệu Onsen cao cấp

Mỗi khách hàng được tặng thẻ Onsen Fuji Pass trị giá 500 triệu đồng, với đặc quyền sử dụng dịch vụ tại Tổ hợp trị liệu onsen cao cấp - Thera Onsen Wellness Center trong 5 năm. Đây là quyền lợi gia tăng hấp dẫn khi chủ sở hữu được trực tiếp tận hưởng tiện ích trị liệu chăm sóc sức khỏe làm nên giá trị khác biệt của dự án.

Với Chương trình thuê lại được xây dựng dựa trên nền tảng vận hành bài bản, cùng hệ chính sách tài chính ưu việt, căn hộ Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị không chỉ là một tài sản để sở hữu mà còn là giải pháp đầu tư mang đến hiệu quả khai thác bền vững trong dài hạn.