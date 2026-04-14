Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căn hộ 1,6 tỷ tạo dòng tiền cho thuê lên đến 23 triệu/tháng tại Quảng Trị

Ánh Dương | 14-04-2026 - 08:00 AM | Bất động sản

Căn hộ dịch vụ cao cấp mặt biển Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị giá chỉ từ 1,6 tỷ tạo dòng tiền lên đến 23 triệu/tháng, đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Thị trường tái định hình tiêu chí đầu tư

Sau thời gian biến động, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển thận trọng hơn, khi nhà đầu tư chuyển từ kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn sang hiệu quả khai thác lâu dài. Tính bền vững của tài sản thể hiện qua khả năng tạo dòng tiền ổn định trở thành tiêu chí hàng đầu.

Bên cạnh đó, những mô hình giúp nhà đầu tư sở hữu tài sản sinh lời nhưng giải phóng áp lực tự vận hành được ưu tiên. Các chương trình thuê lại hoặc ủy thác khai thác chuyên nghiệp vì vậy trở thành giải pháp tối ưu, khi đảm bảo tính tích lũy tài sản với nguồn thu ổn định mà không đòi hỏi chủ sở hữu trực tiếp quản lý.

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị với chương trình thuê lại cho dòng tiền 15 – 23 triệu/tháng

Tại Quảng Trị – điểm đến đang nổi lên trên bản đồ du lịch miền Trung, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị được định hướng rõ ràng về vận hành và khai thác lâu dài. Dự án chú trọng xây dựng các chính sách đầu tư gắn với bài toán khai thác thực tế.

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị vừa công bố bộ chính sách bán hàng mới, trong đó trọng tâm là Chương trình thuê lại. Chương trình cho phép nhà đầu tư mua căn hộ thuộc dự án cho chủ đầu tư thuê lại để khai thác trong thời gian tối thiểu 5 năm.

Mức giá thuê lại 15 triệu đồng/tháng với căn studio, 18 triệu/tháng cho căn 1 phòng ngủ và 23 triệu/tháng cho căn 1 phòng ngủ + 1. Tiền thuê được thanh toán định kỳ 2 đợt/năm, giúp nhà đầu tư chủ động kế hoạch tài chính. Chủ sở hữu căn hộ không cần trực tiếp tìm khách thuê hay vận hành kinh doanh mà vẫn thu dòng tiền đều đặn, không chịu ảnh hưởng bởi biến động công suất phòng.

Bên cạnh lợi ích tài chính, khách hàng tham gia chương trình còn được tặng 30 đêm nghỉ miễn phí mỗi năm, trên toàn hệ thống khách sạn của chủ đầu tư - Tập đoàn Onsen Fuji trong thời gian ủy thác. Điều này giúp cân bằng giữa mục tiêu đầu tư và nhu cầu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cá nhân, gia tăng giá trị mà giải pháp đầu tư mang lại.

Nền tảng vận hành từ mô hình nghỉ dưỡng trị liệu chăm sóc sức khỏe

Hiệu quả vận hành của Chương trình thuê lại tại Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị được đảm bảo bởi nền tảng mô hình nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu chăm sóc sức khỏe toàn diện, tích hợp tiện ích Onsen. Qua đó, dự án có khả năng duy trì công suất phòng khai thác lưu trú cao cả bốn mùa trong năm, mà không phụ thuộc mùa cao điểm như các loại hình nghỉ dưỡng thông thường.

Căn hộ 1,6 tỷ tạo dòng tiền cho thuê lên đến 23 triệu/tháng tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Dự án trang bị 50+ tiện ích nghỉ dưỡng trị liệu cao cấp

Thế mạnh để Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị thu hút và giữ chân khách lưu trú đến từ hệ thống 50+ tiện ích nghỉ dưỡng trị liệu, đặc biệt là Tổ hợp trị liệu Onsen cao cấp Thera Onsen Wellness Center tiên phong xuất hiện tại Quảng Trị.

Dự án còn sở hữu vị trí mặt biển, kề sân golf và kết nối thuận tiện các khu công nghiệp trong khu vực, tạo nguồn cầu lưu trú đa dạng. Sự kết hợp giữa các dòng khách du lịch, golfer, chuyên gia nước ngoài và lao động chất lượng cao là nền tảng vững vàng cho hoạt động khai thác khi dự án đi vào vận hành.

Chính sách tài chính hoàn thiện bài toán đầu tư

Song song với Chương trình thuê lại, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị còn triển khai các chính sách tài chính linh hoạt, giúp nhà đầu tư tối ưu phương án sở hữu.

Mỗi căn hộ thuộc dự án hiện có giá chỉ từ 1,6 tỷ đồng, đặc biệt khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường 16 đợt sẽ nhận được chiết khấu 2%, khách hàng thanh toán nhanh theo tiến độ 4 đợt sẽ nhận chiết khấu 8% trên Giá trị hợp đồng.

Dự án đồng thời áp dụng gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng cho khoản vay tối đa lên đến 50% giá trị hợp đồng và ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất, giúp nhà đầu tư giảm áp lực tài chính hoặc phát huy chiến lược đòn bẩy.

Căn hộ 1,6 tỷ tạo dòng tiền cho thuê lên đến 23 triệu/tháng tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Thera Onsen Wellness Center - Tổ hợp trị liệu Onsen cao cấp

Mỗi khách hàng được tặng thẻ Onsen Fuji Pass trị giá 500 triệu đồng, với đặc quyền sử dụng dịch vụ tại Tổ hợp trị liệu onsen cao cấp - Thera Onsen Wellness Center trong 5 năm. Đây là quyền lợi gia tăng hấp dẫn khi chủ sở hữu được trực tiếp tận hưởng tiện ích trị liệu chăm sóc sức khỏe làm nên giá trị khác biệt của dự án.

Với Chương trình thuê lại được xây dựng dựa trên nền tảng vận hành bài bản, cùng hệ chính sách tài chính ưu việt, căn hộ Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị không chỉ là một tài sản để sở hữu mà còn là giải pháp đầu tư mang đến hiệu quả khai thác bền vững trong dài hạn.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức hé lộ thời điểm khởi công siêu dự án lớn nhất lịch sử miền Tây do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất

Chính thức hé lộ thời điểm khởi công siêu dự án lớn nhất lịch sử miền Tây do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất Nổi bật

Một công trình của Việt Nam được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ, từng lọt top những công trình kiến trúc tốt nhất nhất thế giới

Một công trình của Việt Nam được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ, từng lọt top những công trình kiến trúc tốt nhất nhất thế giới Nổi bật

Chính thức khai trương Sales Gallery Khải Hoàn Imperial ngay mặt tiền Quốc lộ 13

Chính thức khai trương Sales Gallery Khải Hoàn Imperial ngay mặt tiền Quốc lộ 13

08:00 , 14/04/2026
Khách thuê gia tăng, một dự án cửa ngõ Thái Nguyên tung chính sách thuê lại hấp dẫn

Khách thuê gia tăng, một dự án cửa ngõ Thái Nguyên tung chính sách thuê lại hấp dẫn

08:00 , 14/04/2026
Hà Nội tái thiết đô thị: Dòng tiền dịch chuyển, bất động sản ven đô bước vào chu kỳ mới

Hà Nội tái thiết đô thị: Dòng tiền dịch chuyển, bất động sản ven đô bước vào chu kỳ mới

08:00 , 14/04/2026
Loạt đại dự án tịnh tiến về khu phía Nam TP.HCM, chuyện gì đang diễn ra?

Loạt đại dự án tịnh tiến về khu phía Nam TP.HCM, chuyện gì đang diễn ra?

08:00 , 14/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên