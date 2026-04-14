Khách thuê gia tăng, một dự án cửa ngõ Thái Nguyên tung chính sách thuê lại hấp dẫn

Cơn khát căn hộ cao cấp tại "thủ phủ" FDI

Thái Nguyên không còn là cái tên xa lạ trên bản đồ FDI, nhưng sức nóng của thị trường cho thuê căn hộ cao cấp tại địa phương chỉ thực sự bùng nổ trong 2 năm trở lại đây. Với sự hiện diện của các "ông lớn" như Samsung, Hansol, Sunny, Dongwha (Hàn Quốc) hay Trina Solar, Huali (Trung Quốc)... cùng hàng chục nghìn chuyên gia nước ngoài và lao động chất lượng cao liên tục đổ về, nhu cầu về một không gian sống chuẩn quốc tế tại "thủ phủ công nghiệp" này luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Chính nghịch lý này đã đẩy tỷ suất lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ tại trung tâm TP. Thái Nguyên lên mức cao bất ngờ. Theo ghi nhận thực tế, giá thuê căn hộ 2-3 phòng ngủ tại trung tâm Thái Nguyên hiện duy trì ở mức 9 - 13 triệu đồng/tháng, tương đương với tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư đạt từ 9 - 10%/năm, một con số "mơ ước" nếu so với mức chỉ 2-3% tại Hà Nội hiện nay.

Trong bối cảnh đó, những dự án có quy hoạch bài bản, tiện ích all-in-one đầy đủ và đẳng cấp ngay tại lõi đô thị như Tecco Elite City đang nắm lợi thế tuyệt đối trong việc đón đầu làn sóng cư dân cao cấp này.

Tổ hợp căn hộ Tecco Elite City Thái Nguyên (Nguồn ảnh: ĐXMB)

Theo ghi nhận thực tế, dù đã cung cấp ra thị trường hơn 1.300 căn hộ từ 4 tòa B, C, D, E, nguồn cung căn hộ vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thuê dài hạn. Theo thống kê từ đơn vị khai thác cho thuê Asahi Luxstay, trong năm 2025, tỷ lệ lấp đầy quỹ căn hộ ủy quyền cho thuê tại các tòa đã mở bán trước đó tại dự án luôn đạt trên 95%, chủ yếu từ nhu cầu lưu trú dài hạn của các doanh nghiệp thuê cho chuyên gia. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2026, nhu cầu thuê ở của các chuyên gia tại Tecco Elite City gia tăng mạnh, hàng trăm khách hàng vẫn đang chờ căn hộ để thuê về ở.

Chính sách "át chủ bài" cho các nhà đầu tư

Nắm bắt được sức nóng của thị trường, mới đây, Đất Xanh Miền Bắc đã chính thức tung chính sách "át chủ bài" cam kết thuê lại trong 2 năm cho các căn hộ tại tòa tháp trung tâm A1 - Tecco Elite City.

Chính sách này cũng giúp gỡ bỏ lo lắng về việc vận hành cho nhà đầu tư "đánh bắt xa bờ". Đây được xem là động thái quyết liệt nhằm bảo chứng cho lợi nhuận của nhà đầu tư, đồng thời khẳng định sức hút thực tế của căn hộ đối với đối tượng khách thuê chuyên gia.

Cụ thể, thay vì để nhà đầu tư "loay hoay" với bài toán tìm khách đến vận hành và bảo trì căn hộ, Đất Xanh Miền Bắc trực tiếp đảm nhiệm toàn bộ hoạt động cho thuê, đồng thời cam kết mức lợi nhuận ổn định hàng tháng. Theo đó, các căn hộ 2 phòng ngủ được cam kết thuê lại với mức 9,5 triệu đồng/tháng, căn hộ 3 phòng ngủ lên tới 12 triệu đồng/tháng. Trong thời gian cam kết 24 tháng, tổng lợi nhuận nhà đầu tư nhận về lên tới 288 triệu đồng.

Tecco Elite City tung chính sách "bom tấn" (Nguồn ảnh: ĐXMB)

Đáng chú ý, việc vận hành khai thác cho thuê sẽ do Asahi Luxstay đảm nhiệm – Đơn vị giàu kinh nghiệm quản lý khai thác thuê theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại nhiều dự án trên toàn quốc. Mô hình quản lý này không chỉ nâng tầm chất lượng sống mà còn giúp duy trì, bảo toàn tài sản cho nhà đầu tư. Đối với giới đầu tư sành sỏi, đây chính là mô hình "ủy thác đầu tư" lý tưởng: dòng tiền chảy về túi đều đặn hàng tháng trong khi giá trị bất động sản vẫn không ngừng gia tăng theo hạ tầng.

Bên cạnh câu chuyện cho thuê, bài toán tài chính tại tòa A1 còn được hỗ trợ tối đa với hàng loạt ưu đãi: Bỏ vốn chỉ 20% ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán tiêu chuẩn giãn 15 đợt, lãi suất 0% trong suốt 12 tháng hay chiết khấu lên đến 8,5% khi thanh toán sớm.

Thỏi nam châm hút khách thuê nhất Thái Nguyên nhờ chất sống "Elite"

Sở hữu 4 mặt tiền tiếp giáp các cung đường huyết mạch tại cửa ngõ trung tâm Thái Nguyên, tổ hợp căn hộ cao cấp Tecco Elite City có quy mô 6 tòa tháp cao 32 tầng và 68 tiện ích hiện hữu.

Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng từ hệ thống hạ tầng y tế, giáo dục và hành chính lõi của tỉnh chỉ trong vòng 10 phút hay kết nối tới các KCN Sông Công, Điềm Thụy,... hay nhà máy Samsung chỉ 15 phút di chuyển.

Không chỉ ghi điểm bởi vị trí, Tecco Elite City còn nổi bật với tổ hợp tiện ích quy mô lớn bậc nhất tại Thái Nguyên: Rạp chiếu phim hiện đại, hệ thống bể bơi và fitness cao cấp, cafe, nhà hàng, siêu thị và khu vui chơi trẻ em đã đi vào vận hành. Cùng với pháp lý minh bạch, sổ hồng lâu dài đã được kiểm chứng tại các tòa căn hộ đã bàn giao về ở, Tecco Elite City mang đến chuẩn sống cao cấp hiếm có tại Thái Nguyên.

Tổ hợp Tecco Gym - Fitness - Pool luôn sẵn sàng phục vụ cư dân (Ảnh: DXMB)

Chính chất sống khác biệt này đã giúp dự án luôn nằm trong top lựa chọn của giới chuyên gia, trí thức đang làm việc tại Thái Nguyên. Nhìn rộng ra toàn thị trường, trong giai đoạn các kênh đầu tư như vàng hay chứng khoán đang có nhiều biến động, bất động sản dòng tiền tại các thủ phủ công nghiệp như Thái Nguyên đang trở thành lựa chọn chiến lược. Với pháp lý rõ ràng, chính sách thuê hấp dẫn và dư địa tăng giá theo hạ tầng, tòa A1 Tecco Elite City hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành căn hộ dòng tiền sinh lời bền vững cho nhà đầu tư trong năm 2026.

Chi tiết liên hệ đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc

Hotline: 0917 61 2020