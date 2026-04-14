Loạt đại dự án tịnh tiến về khu phía Nam TP.HCM, chuyện gì đang diễn ra?

Metro số 4 quyết liệt triển khai, vành đai - cao tốc đều hẹn về đích

Theo chuyên gia, metro là "xương sống" tái cấu trúc và hình thành các siêu đô thị mới theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng). Vì vậy, trong các yếu tố hạ tầng, metro đang là "chất xúc tác" mạnh nhất với bất động sản.

Giữa tháng 3/2026, thị trường khu Nam TP.HCM "dậy sóng" khi Tập đoàn Sovico của tỷ phú Nguyễn Phương Thảo cam kết hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi Metro số 4 trong Quý II/2026, phấn đấu khởi công vào Quý I/2027. Sau nhiều thập kỷ chờ đợi, tuyến metro này đã chính thức bước ra khỏi bản vẽ để đi vào thực tế.

Metro số 4 dài khoảng 47,3km, có 37 nhà ga với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 97.000 tỷ đồng, là tuyến xuyên tâm dài nhất trong các tuyến metro đã phê duyệt.

Metro số 4 chạy từ Đông Thạnh (Hóc Môn) - cửa ngõ khu Tây, qua trung tâm (Bến Thành) và kéo thẳng đến khu đô thị Hiệp Phước tại Nam TP.HCM - cửa ngõ Tây Nam Bộ.

Khi Metro số 4 hoàn thiện, từ khu vực giáp Cần Giuộc đến Phú Mỹ Hưng chỉ khoảng 10 phút, đến Bến Thành khoảng 25 phút. So sánh với khu vực nội thành, mặc dù cự ly gần hơn song việc di chuyển qua các con đường nhỏ hẹp, kẹt xe khiến thời gian kéo dài lên 45-60 phút. Chưa kể, mặt bằng giá tại Cần Giuộc đang thấp hơn nội thành (cụ thể là khu vực Nhà Bè và Phú Mỹ Hưng) từ 5-10 lần. Sự tương phản về thời gian di chuyển và giá bán rõ rệt giúp Cần Giuộc trở thành lựa chọn hàng đầu trong an cư và giãn dân sau cú hích metro. Đây không chỉ là sóng trong ngắn hạn mà là chu kỳ phát triển đô thị bền vững.

Song song metro, hạ tầng đường bộ cũng tăng tốc mạnh mẽ. Trục Nguyễn Hữu Thọ mở rộng 10 làn xe dự kiến khởi công cuối 2026; tuyến Nguyễn Văn Tạo sẽ trở thành đại lộ kết nối trực diện từ KĐT Phú Mỹ Hưng về Hiệp Phước và Cần Giuộc khi hoàn thành mở rộng 6-8 làn xe, lộ giới lên đến 60m.

Đồng thời, Cần Giuộc đang hưởng lợi từ loạt công trình trọng điểm: Vành đai 3 dự kiến thông xe toàn tuyến trong năm nay và đang có kế hoạch mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, Vành đai 4 hướng tới hoàn tất giải phóng mặt bằng trong năm 2026, cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe toàn tuyến vào Quý III/2026. Như vậy, toàn bộ hạ tầng Quốc gia trọng điểm đều đang tập trung tại nơi đây, biến Cần Giuộc từ khu vực từng bị bao vây, ngăn cách bởi sông ngòi trở thành cửa ngõ chiến lược thông thương tứ phía, đặc biệt là việc gắn chặt kết nối với khu Đông TP.HCM và sân bay Quốc tế Long Thành.

Cần Giuộc còn nằm ngay trung điểm cảng Quốc tế Hiệp Phước và cảng Quốc tế Long An, bao bọc bởi hệ thống khu công nghiệp đã hoạt động như KCN Hiệp Phước (1.686ha), KCN xanh Long Hậu (500ha), sắp tới bổ sung thêm KCN Vĩnh Phước Đông (197ha).

Tất cả tạo nên hệ sinh thái Đô thị - Logistics - Cảng biển - Sân bay - Metro hoàn chỉnh tại Nam TP.HCM trong bán kính di chuyển 20 phút.

Loạt "ông lớn" nhập cuộc đón thời cơ tại Nam TP.HCM

Quy hoạch đã có từ nhiều năm trước, nhưng chỉ đến khi hạ tầng đi vào giai đoạn tăng tốc, cuộc đua mới thực sự bùng nổ.

Nổi bật là Vinhomes Phước Vĩnh Tây (1.090ha) đã san lấp 54% diện tích mặt bằng, trở thành đại đô thị lớn thứ hai của Vingroup tại phía Nam, T&T City Millennia (267ha) của T&T Group đang triển khai giai đoạn 2 hay KĐT Phước Lại (820ha) đã về tay liên danh TMS,... Sự xuất hiện của các "ông lớn" đổ dòng vốn về khu Nam được các chuyên gia nhận định như một cách thị trường "ngầm xác nhận xu hướng", đưa khu Nam Sài Gòn thực sự trở thành cực tăng trưởng chiến lược. Đồng thời giúp gia tăng nguồn cung, nâng cấp hệ sinh thái tiện ích, định hình các dải đô thị năng động và thúc đẩy thị trường bước vào giai đoạn phát triển thực chất, đủ sức đối trọng với khu Đông TP.HCM.

Trong "làn sóng" đang lên đó, một trong những dự án quy mô lớn, đang được chú ý mạnh tại khu vực này là Hiep Phuoc Premia. Hiep Phuoc Premia tọa lạc tại vị trí đắc địa "song thủy - song lộ" khi sở hữu hơn 1km mặt tiền siêu sông Soài Rạp (lòng sông rộng gần 2km), trải dài trên mặt tiền Nguyễn Văn Tạo lộ giới 60m. Với lợi thế liền kề Depot Hiệp Phước của Metro số 4, dự án đón đầu xu hướng phát triển đô thị gắn liền với metro. Từ khu đô thị, cư dân dễ dàng kết nối đến cao tốc, vành đai, cảng biển, khu công nghiệp và các đại đô thị trong bán kính 5-20 phút.

