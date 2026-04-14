SSM Group khẳng định vị thế khi phân phối chính thức dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long

SSM Group – Đơn vị phân phối tạo dựng uy tín từ thực tiễn

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phía Bắc bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, sự xuất hiện của các siêu dự án quy mô lớn đang tạo nên làn sóng đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt tại Quảng Ninh – khu vực được xem là cực tăng trưởng chiến lược. Giữa "tâm điểm" đó, những đơn vị phân phối có năng lực triển khai thực chiến và khả năng bứt tốc nhanh chóng đang trở thành yếu tố quyết định trong việc dẫn dắt thị trường.

Ngày 10/04/2026, tại Văn phòng dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long (Tuần Châu, Quảng Ninh), SSM Group chính thức được trao giấy chứng nhận Đại lý F1 phân phối dự án – đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục một siêu đô thị mang tầm vóc kỳ quan – kỳ tích – toàn cầu. Việc góp mặt tại dự án ngay từ giai đoạn đầu không chỉ thể hiện vai trò tiên phong, mà còn là minh chứng rõ nét cho uy tín, năng lực và tốc độ triển khai của SSM trong những chiến dịch mang tính dẫn dắt thị trường

SSM Group được biết đến một trong những đơn vị phân phối giàu năng lực triển khai thực chiến khi liên tục ghi dấu ấn tại các dự án của Vinhomes như Top 1 chiến dịch bán hàng xuyên Tết tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Top 2 đại lý hạng A tại Vinhomes Hải Vân Bay, Top 3 đại lý F1 xuất sắc tại Vinhomes Grand Park, đồng thời duy trì thứ hạng cao tại nhiều dự án trọng điểm khác. Đáng chú ý, từ tháng 3/2026, SSM Group chính thức trở thành đại lý phân phối hạng A toàn quốc của Vinhomes — một cột mốc cho thấy sự tin tưởng của chủ đầu tư đối với năng lực triển khai cũng như định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Vinhomes Global Gate Hạ Long – "Thành phố Kỳ quan" bên Vịnh di sản Quốc tế

Vinhomes Global Gate Hạ Long được định vị là một trong những tổ hợp đô thị biển quy mô lớn bậc nhất Đông Nam Á, với tổng diện tích là 6.206 ha và tổng mức đầu tư lên đến 18 tỷ USD. Dự án trải dài trên ba khu vực chiến lược gồm Tuần Châu, Hà An và Đông Mai, đồng thời kết nối liên vùng giữa Quảng Ninh – Hải Phòng – Quảng Yên, tạo nên một trục phát triển kinh tế du lịch đô thị hoàn chỉnh.

Quy mô dân số dự kiến lên tới 380.000 người, Vinhomes Global Gate Hạ Long được định hình như một "Hà Nội mới" bên vịnh di sản – trung tâm đô thị hiện đại, nơi hội tụ cộng đồng cư dân tinh hoa, dòng vốn đầu tư quy mô lớn và các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ sôi động, góp phần kiến tạo cực tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc.

Hạ tầng kết nối được xem là một trong những lợi thế chiến lược của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Nổi bật trong đó là tuyến Vinspeed dự kiến khởi công ngày 12/4 và đưa vào khai thác từ năm 2028, hứa hẹn tạo nên một cuộc cách mạng về kết nối khi rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh từ 2–2,5 giờ hiện tại xuống chỉ còn khoảng 23 phút. Điều này khiến Hạ Long có tiềm năng trở thành một phần không gian phát triển của Thủ đô. Khi hệ thống hạ tầng hoàn thiện, khu vực sẽ hội tụ đầy đủ 4 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không, hình thành mạng lưới kết nối đa chiều, đồng thời tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ và gia tăng giá trị bất động sản một cách bền vững.

Hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" – Kiến tạo chuẩn sống thượng lưu mới

Nếu Vịnh Hạ Long là kiệt tác của thiên nhiên được kiến tạo qua hàng triệu năm, thì Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên không chỉ để chiêm ngưỡng, mà trở thành nền tảng cho một một chuẩn sống mới – xanh hơn, cân bằng hơn và trọn vẹn hơn mỗi ngày. Không chỉ đơn thuần là một đại đô thị, dự án được định vị như trung tâm hội tụ toàn cầu, nơi giao thoa tinh hoa 5 châu, kiến tạo không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên nguyên bản và hệ tiện ích All-in-one đẳng cấp thế giới.

Vinhomes Global Gate Hạ Long - Thành phố Kỳ quan bên Vịnh di sản.

Nổi bật là công viên rừng Global Hạ Long rộng 682 ha, định vị hàng đầu châu Á, mang đến trải nghiệm sống độc đáo "giữa biển và rừng", kết hợp nghỉ dưỡng, dã ngoại và hệ sinh thái tự nhiên đa tầng với công viên ngập mặn Wonder Mangrove.

Trung tâm dự án là tổ hợp Depot & Outlet quy mô lớn, là đầu mối giao thương sôi động, kết hợp cùng hệ tiện ích 12-in-1 gồm Vinmec, Vinschool, trung tâm thương mại và giải trí, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, học tập và làm việc. Bên cạnh đó, Wonder Tower 45 tầng cùng tổ hợp nhà hát 3.000 chỗ và sân khấu ngoài trời 60.000 chỗ đưa nơi đây trở thành điểm đến văn hóa – sự kiện hàng đầu Việt Nam.

Dự án còn gây ấn tượng với hệ sinh thái nghỉ dưỡng giải trí đẳng cấp gồm chuỗi khách sạn 5 sao, công viên VinWonders, Casino Royal Bay, cùng bãi biển cát trắng hơn 200 km và hệ thống lagoon lớn nhất miền Bắc. Đặc biệt, quần thể 12 sân golf quy mô hàng đầu khu vực và mô hình Vin Horizon dành riêng cho người lớn tuổi tiếp tục hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu, bền vững.

Tổng thể, Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ là nơi an cư mà còn là "thành phố kỳ quan" hội tụ đầy đủ giá trị sống, nghỉ dưỡng và đầu tư trong một hệ sinh thái toàn diện.

SSM Group – Đồng hành kiến tạo giá trị vượt trội

Sự hiện diện của SSM Group tại Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ dừng lại ở vai trò phân phối, mà còn là sự đồng hành trong việc khai thác và lan tỏa giá trị dự án đến thị trường.

Ban lãnh đạo SSM Group chụp ảnh lưu niệm nhận Giấy chứng nhận.

Đại diện SSM Group chia sẻ: "Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm tư vấn chuyên sâu, minh bạch và đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng. Không chỉ giới thiệu sản phẩm, SSM hướng tới trở thành đối tác chiến lược, giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp, tối ưu hiệu quả đầu tư và kiến tạo phong cách sống bền vững."

Với nền tảng năng lực đã được kiểm chứng cùng sự cộng hưởng từ một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, sự kết hợp giữa Vinhomes Global Gate Hạ Long và SSM Group được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho giới tinh hoa trong và ngoài nước.

Để được tư vấn chi tiết và cập nhật thông tin mới nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hệ thống văn phòng SSM Group trên toàn quốc.

Văn phòng tại Hà Nội

Trụ sở chính: SB01-56 & SB01-58, đường Sao Biển 1, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội

VP Nguyễn Trãi: Tầng 2, Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Khương Đình, Hà Nội

VP Smart City: PZ3-08 & PZ3-09, Parking Zone 3, Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Hà Nội

VP Ocean Park 2: SH4-01, San Hô, Vinhomes Ocean Park 2

VP Ocean Park 3: ĐLHĐ.SP10-04 & ĐLHĐ.SP10-05, Đại Lộ Hừng Đông, Vinhomes Ocean Park 3

Văn phòng tại Quảng Ninh

D2-02, KĐT Halong Marine Plaza, Bãi Cháy, Quảng Ninh

Số nhà 466, Tổ 92, Đồn Điền, Tuần Châu, Quảng Ninh - Đối diện VPBH dự án Hạ Long Xanh

Hotline: 091 916 99 89 - Email: info@ssmgroup.vn