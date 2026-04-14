Tập đoàn NRC gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Công ty CP Tập đoàn NRC (MCK: NRC, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, để hoàn thiện các nội dung trình ĐHĐCĐ, HĐQT của Tập đoàn NRC đã thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chậm nhất ngày 30/6/2026.

Thời gian tổ chức cuộc họp sẽ được HĐQT quyết định và thông báo cụ thể đến các cổ đông và cơ quan quản lý có liên quan theo quy định.

Trong một diễn biến khác, mới đây Tập đoàn NRC đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với nhiều nội dung đáng chú ý. Cụ thể, lũy kế cả năm 2025, Tập đoàn NRC mang về doanh thu thuần hơn 91,6 tỷ đồng, gấp gần 18 lần doanh thu thuần của năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 6,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ ròng gần 137,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Tập đoàn NRC tăng 2,1% so với đầu năm, lên mức hơn 1.970,3 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn gọn gần 845 tỷ đồng, chiếm 42,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 802,8 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 284,3 tỷ đồng, chiếm 35,4% tổng nợ.

Tại báo cáo này, công ty kiểm toán đã lưu ý người đọc về mục giả định hoạt động liên tục và cam kết của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn NRC về hoạt động liên tục.

Tập đoàn NRC là tên gọi mới của Tập đoàn Danh Khôi.

Theo đó, thông tin về việc Tập đoàn đã vi phạm một số cam kết về thời hạn thanh toán gốc và lãi đối với trái phiếu và chưa thanh toán hết nợ thuế, nợ phải trả nhà cung cấp.

Tập đoàn đã lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở giả định hoạt động liên tục. Giả định này phụ thuộc chủ yếu vào việc Tập đoàn có thể đàm phán với các bên cho vay và các trái chủ để tái cấu trúc lại các khoản nợ gốc và nợ lãi đã và sẽ đến hạn thanh toán trong ngắn hạn; đẩy nhanh tiến độ thu tiền từ các khoản ký quỹ hợp đồng môi giới độc quyền, khoản gốc và lợi nhuận phân chia từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh; nỗ lực làm việc với Cơ quan thuế về tiến độ nộp thuế và tháo gỡ cưỡng chế thuế; hoàn thành phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; mở rộng ngành nghề kinh doanh mới đem lại lợi nhuận trong ngắn hạn cho Tập đoàn, thoái vốn các khoản đầu tư chưa hiệu quả.

Đơn vị kiểm toán cho rằng, các yếu tố nêu trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghỉ ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn NRC.

