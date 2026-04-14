Chủ đầu tư dự án The Imperial Vũng Tàu chậm đóng 9 tháng bảo hiểm

Mới đây, Phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã công bố danh sách 27.852 đơn vị chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, số liệu được tính đến hết ngày 31/3/2026, cập nhật UNC đến hết ngày 9/4/2026.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Lạc Việt cũng bị “nhắc tên” trong danh sách này khi đã 9 tháng chậm đóng bảo hiểm với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Tại thời điểm thống kê, doanh nghiệp đang có 239 người lao động.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Lạc Việt được thành lập từ ngày 24/7/2003, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại 159-163 Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Ghi nhận tại thời điểm ngày 1/11/2013, Lạc Việt sở hữu 2 địa điểm kinh doanh gồm Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Lạc Việt - Khách sạn The Imperial Hotel và Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Lạc Việt - Trung tâm thương mại The Imperial Plaza đều được đặt tại 159-163 Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Ảnh minh họa

Cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 25/5/2016, Lạc Việt đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên mức 181 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân.

Đến ngày 21/5/2019, doanh nghiệp đã tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 231,6 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm này là ông Huỳnh Trung Nam- Chủ tịch HĐQT.

Được biết, ông Huỳnh Trung Nam hiện đang là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Imperial (Imperial Group) được thành lập từ ngày 1/9/2010. Tính đến ngày 14/10/2024, vốn điều lệ đang ở mức 293,52 tỷ đồng.

Theo thông tin giới thiệu trên website, các thương hiệu thành viên của Imperial Group gồm Nhà hàng hải sản La Sirena, Trà mãng cầu Imperial Delicacies, Imperial International Hospitality Management College, The Imperial Hotel, Imperial Beauty Clinic và Imperial Private DR. Functional Medicine Center.

Doanh nhân Huỳnh Trung Nam còn là cổ đông sáng lập tại Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Kim Việt, được thành lập vào tháng 10/2005, trụ đặt tại xóm Kẻ Bục, xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 10/2017, doanh nghiệp giảm vốn từ 100 tỷ đồng về còn 15 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này là: Trương Ngọc Hùng (20%); Huỳnh Trung Nam (50%), Tạ Hữu Bảo (15%) và Trương Thị Kim (15%).

Chỉ sau đó gần 1 năm (tháng 8/2018), cổ đông Huỳnh Trung Nam tiếp tục giảm sở hữu về 18% vốn tại Kim Việt.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 7/2024, vốn điều lệ của Kim Việt tăng lên 50 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Đáng chú ý, doanh nhân Huỳnh Trung Nam còn được biết đến là chồng của Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh.

Quay trở lại với Lạc Việt, theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 10/3/2020, bà Võ Nguyễn Phương Trang- Giám đốc, Tổng Giám đốc trở thành Người đại diện theo pháp luật của Lạc Việt.

Cập nhật mới nhất ngày 10/10/2024, vốn điều lệ của Lạc Việt ở mức 604,6 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Thế Tú- Tổng Giám đốc.

Khánh Hân