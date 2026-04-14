Siêu dự án 44.000 tỷ của Vinpearl tại thành phố đáng sống nhất cả nước đón tin vui

Phối cảnh dự án.

Ngày 13/4, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã có văn bản cho ý kiến về điều kiện đưa vào kinh doanh đối với các sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân.

Dự án được triển khai tại phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Vinpearl (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Qua rà soát hồ sơ và ý kiến từ các cơ quan liên quan, có 2.437 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đủ điều kiện được phép đưa vào kinh doanh theo quy định.

Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của thông tin dự án. Việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật hiện hành…

Được biết, tháng 6/2025, Công ty Cổ phần Vinpearl (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã chính thức khởi công Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân. Dự án có quy mô khoảng 512 ha, với tổng mức đầu tư gần 44.000 tỷ đồng.

Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng, tích hợp đầy đủ tiện ích từ nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), đến vui chơi giải trí (công viên chuyên đề), ẩm thực, thương mại, giáo dục và y tế…

Điểm nhấn của dự án nằm ở vị trí “tựa sơn hướng hải”, dưới chân đèo Hải Vân, sở hữu cảnh quan còn nguyên sơ với bãi cát trắng, làn nước trong xanh và những ghềnh đá tự nhiên ấn tượng. Vinpearl dự kiến hoàn thiện và đi vào hoạt động các cấu phần đầu tiên từ năm 2027.

Trước đó, sáng 7/4, lễ ra quân dự án Vinhomes Hải Vân Bay được tổ chức đồng loạt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM, thu hút đông đảo chuyên viên kinh doanh và nhà đầu tư tham dự.

Sự kiện được xem là bước khởi động đáng chú ý, góp phần khuấy động thị trường và tạo thêm kỳ vọng tăng trưởng cho phân khúc bất động sản ven biển miền Trung trong thời gian tới.

Vào năm 2018, Tạp chí du lịch nổi tiếng Live and Invest Overseas (LIO) đã công bố danh sách 10 điểm đến đáng sống ở nước ngoài. Đà Nẵng là điểm đến duy nhất ở Việt Nam lọt vào danh sách này.








