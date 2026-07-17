Trên 80% người bán bất động sản đang chốt lời và tái đầu tư

83% người bán đang rao giá cao hơn mức mua ban đầu

Tại sự kiện "Toàn cảnh thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2026", diễn ra sáng 16/7, ông Đồng Quang Cảnh, Quản lý cấp cao Batdongsan.com.vn đã khẳng định, đa phần các sản phẩm được chào bán trên thị trường thứ cấp hiện nay không hề bị cắt lỗ.

Ông Đồng Quang Cảnh - Quản lý cấp cao Batdongsan.com.vn

Số liệu khảo sát tại Hà Nội của đơn vị này cho thấy, 46% số người rao bán nhà nhằm mục đích đổi hoặc nâng cấp chỗ ở; 29% bán để thực hiện kế hoạch đầu tư mới.

Thậm chí, tại TP.HCM, lý do bán nhà phổ biến nhất là để chốt lời. Quyết định này chiếm tỷ lệ cao nhất trong khảo sát.

"Đáng chú ý, có tới 83% người bán đang rao giá cao hơn mức mua ban đầu, đa số từ 10% trở lên. Điều này cho thấy các trường hợp bán thấp hơn giá vốn là tương đối hiếm. Nếu có, phần lớn chỉ là điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận thay vì chấp nhận thua lỗ thực sự", ông Đồng Quang Cảnh phân tích.

Nhiều nhà đầu tư đang chốt lời và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

Khi lợi nhuận được bảo đảm, dòng tiền vẫn tiếp tục xoay vòng trong thị trường địa ốc. Số liệu đã chứng minh rằng, sau khi bán nhà, có tới 81% số người sẽ tiếp tục mua/đầu tư bất động sản. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với việc đổ vốn vào vàng (32%), gửi tiết kiệm (28%).

Chia sẻ rõ hơn về hiện tượng bán tháo, cắt lỗ trên thị trường, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, đây chỉ là tình trạng thiểu số của một bộ phận nhà đầu tư "lướt sóng", sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Ngoài ra, không ít thông tin cắt lỗ thực chất là chiêu trò của một số cá nhân nhằm tạo tâm lý tiêu cực, qua đó ép giá chủ nhà. Một số trường hợp khác sử dụng tin rao giá thấp để thu hút khách hàng, sau đó dẫn dắt khách sang các sản phẩm khác có giá cao hơn.

"Đây là những tiểu xảo từng xuất hiện ở các chu kỳ trước của thị trường. Hiện nay, bất động sản có những nhịp điều chỉnh nhất định nhưng triển vọng tích cực đang nhiều hơn những tín hiệu tiêu cực", TS. Nguyễn Văn Đính nhận định.

Thị trường có nhiều cơ hội hơn thách thức

Trong bài trình bày chủ đề về kinh tế vĩ mô tại sự kiện do Batdongsan.com.vn tổ chức, TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, cũng đưa ra thông điệp xuyên suốt: "Cơ hội nhiều hơn thách thức".

TS. Cấn Văn Lực bày tỏ sự lạc quan về thị trường bất động sản.

Theo vị chuyên gia, năm 2025 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường địa ốc. GDP ngành xây dựng tăng tới 9,62%, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng 4,63%.

Bước sang năm 2026, số liệu 6 tháng đầu năm cũng không hề kém cạnh. Hai lĩnh vực trên ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt lên đến 9,51% và 4,67%.

"Số liệu trên cho thấy thị trường bất động sản vẫn đang vận động tích cực. Ngoài kia vẫn còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và bán được hàng", TS. Cấn Văn Lực nhận định.

Dữ liệu từ Cục Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, tổng vốn đăng ký tăng tới 71%.

Tính chung số công ty thành lập mới và quay trở lại hoạt động, thị trường ghi nhận mức tăng ròng khoảng 1.203 doanh nghiệp. Điều này cho thấy nhiều công ty đang hoạt động tốt, nhìn ra cơ hội mới và đang chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Một trong những cơ hội đang được nhắc đến nhiều nhất là quy hoạch. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, những bản quy hoạch thế kỷ có thể khiến thị trường lo ngại trong ngắn hạn, nhưng lại mở ra cơ hội phát triển lớn trong tương lai.

Vị lãnh đạo doanh nghiệp đã dẫn trường hợp của Thượng Hải (Trung Quốc), nơi bắt đầu quá trình tái cấu trúc đô thị từ năm 1992 với việc phát triển 9 đô thị vệ tinh, di dời 745.000 hộ dân và các cơ sở giáo dục ra khỏi khu vực trung tâm.

"Câu chuyện của Thượng Hải có nhiều nét tương đồng với định hướng quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Hà Nội hiện nay", ông Nguyễn Quốc Anh bình luận.

Bất động sản Thượng Hải đã trải qua một chu kỳ tăng giá thần tốc sau khi tái cấu trúc đô thị.

Việc "lột xác" đô thị đã giúp Thượng Hải bứt tốc phát triển ngoạn mục trong giai đoạn 1990 - 2020. Theo đó, GDP địa phương đã tăng 53 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 11 lần và giá bất động sản tăng khoảng 13 lần. Đây là kỳ tích được nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ tái diễn tại Hà Nội.

Quy hoạch chỉ là một trong nhiều lực đẩy của thị trường bất động sản trong chu kỳ mới. Cùng với sự ổn định của kinh tế vĩ mô, đà phát triển mạnh của hạ tầng và khung pháp lý ngày càng hoàn thiện đang từng bước cải thiện niềm tin của nhà đầu tư và người mua ở thực.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, khoảng 2/3 số người được hỏi tại Hà Nội và TP.HCM tin rằng thị trường sẽ ấm dần lên và sôi động hơn trong 6 tháng tới, trong khi khoảng 75% kỳ vọng giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng. Diễn biến này cho thấy thị trường đang nghiêng nhiều hơn về kịch bản tăng trưởng, thay vì lo ngại một làn sóng cắt lỗ diện rộng.

Thảo Trang