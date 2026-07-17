Sovico Group thanh toán hơn 3.300 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2026

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Tập đoàn Sovico (Sovico Group) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, Sovico Group đã chi tổng cộng hơn 3.366 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho 6 lô trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 104,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã SVACH2124001, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu mã SVACH2124001 gồm 20.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 22/3/2021.

Mục đích phát hành nhằm thực hiện tài trợ vốn cho các chương trình, dự án đầu tư và tăng quy mô vốn hoạt động, cơ cấu lại nguồn vốn của Sovico Group.

Nguồn: HNX

Bên cạnh đó, Sovico Group còn tất toán đúng hạn 1.000 tỷ đồng tiền gốc và gần 52,4 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã SVACH2124002. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 24/6/2021, tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thanh toán lãi cho các lô trái phiếu gồm: hơn 52,9 tỷ đồng cho lô trái phiếu mã SVACH2124003; hơn 52,9 tỷ đồng cho lô trái phiếu SVACH2124004; gần 52,1 tỷ đồng cho mã SVACH2124005 và gần 52,1 tỷ đồng cho trái phiếu SVACH2124006.

Các lô trái phiếu nêu trên đều được Sovico Group phát hành từ năm 2021, tổng giá trị phát hành của mỗi lô là 1.000 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn từ tháng 7/2026 đến tháng 9/2026.

Về Sovico Group, doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 19/11/2001, là công ty cổ phần chưa đại chúng, kinh doanh chính trong lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính.

Theo thông tin giới thiệu trên website của công ty, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo đang là Chủ tịch HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố kết quả hoạt động năm 2025, các lĩnh vực đầu tư trọng điểm của Sovico Group tiếp tục ghi nhận kết quả nổi bật. Trong đó, mảng ngân hàng mang về lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 21.000 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước; ROE đạt 25,3%. Tổng tài sản đạt trên 931.000 tỷ đồng, tăng 33,5%, trong khi vốn điều lệ vượt 50.000 tỷ đồng.

Mảng hàng không mang về doanh thu đạt 82.093 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 14%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.123 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước.

Mảng bất động sản và các khoản đầu tư khác ghi nhận doanh thu đạt 5.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.657 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của Sovico Group đạt 240.355 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu đạt 73.023 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.805 tỷ đồng, tăng gần 10%.

Thanh khoản được duy trì ở mức an toàn với tiền và các khoản tương đương tiền đạt 14.895 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp 0,17 lần.