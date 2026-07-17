Thera Home: Căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7 đầu tiên tại phía Nam Hà Nội

Ba nỗi lo của gia đình và khoảng trống của thị trường

Việt Nam hiện có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tới năm 2030, con số này sẽ tăng lên xấp xỉ 18 triệu người. Theo Bệnh viện Lão khoa Trung ương, người cao tuổi mắc trung bình 2,6 bệnh mạn tính, trong khi tuổi thọ trung bình đã đạt khoảng 74,5 tuổi nhưng tuổi thọ khỏe mạnh chỉ khoảng 65 tuổi. Điều đó đồng nghĩa với gần một thập kỷ cuối đời nhiều người phải sống cùng bệnh tật và nhu cầu chăm sóc y tế thường xuyên.

Trong khi đó, hệ thống chăm sóc người cao tuổi vẫn còn hạn chế. Cả nước hiện có khoảng 218 cơ sở chăm sóc người cao tuổi với quy mô chỉ khoảng 15.000 chỗ, đáp ứng một tỷ lệ rất nhỏ so với nhu cầu thực tế. Khoảng trống này khiến nhiều gia đình trung lưu bắt đầu đối mặt với ba nỗi lo lớn.

Đầu tiên là sự an tâm khi người cao tuổi sống một mình. Khi con cái làm việc xa hoặc thường xuyên vắng nhà, điều nhiều gia đình quan tâm là khả năng được hỗ trợ kịp thời khi phát sinh vấn đề sức khỏe.

Thứ hai là chất lượng cuộc sống sau tuổi nghỉ hưu. Người cao tuổi không chỉ cần chăm sóc y tế mà còn cần một môi trường sống có cộng đồng, có hoạt động vận động, phục hồi và giao tiếp để duy trì thể chất cũng như tinh thần.

Thứ ba là bài toán tài chính. Nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư cho sức khỏe của cha mẹ nhưng cũng mong muốn khoản chi đó gắn với một tài sản có thể sở hữu, thay vì chỉ là chi phí dịch vụ phát sinh theo thời gian.

Chính khoảng trống này đang thúc đẩy sự xuất hiện của mô hình căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7. Khác với viện dưỡng lão truyền thống, cư dân vẫn sở hữu không gian sống độc lập nhưng được hỗ trợ bởi hệ thống chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế khi cần. Đồng thời, khác với căn hộ ở thông thường, yếu tố chăm sóc sức khỏe được tích hợp ngay trong môi trường sống hàng ngày.

Thera Home: Căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7

Trong bối cảnh già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng gia tăng, Thera Home tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội của Tập đoàn Onsen Fuji được phát triển theo định hướng căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7. Mô hình này hướng tới việc bổ sung khoảng trống giữa nhà ở truyền thống và nhu cầu chăm sóc sức khỏe lâu dài, giúp cư dân vừa duy trì cuộc sống độc lập, vừa được hỗ trợ y tế thường xuyên khi cần.

Thera Home được thiết kế phù hợp với người cao tuổi và những người cần theo dõi sức khỏe dài hạn. Hệ thống sàn chống trơn trượt, tay vịn tại các khu vực chức năng, nút gọi hỗ trợ khẩn cấp 24/7, vật liệu hoàn thiện có khả năng kháng khuẩn cùng không gian phù hợp cho xe lăn được tích hợp đồng bộ ngay từ khâu thiết kế. Bên cạnh đó là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên chăm sóc sức khỏe thường trực 24/7, góp phần nâng cao khả năng hỗ trợ ban đầu trước khi chuyển đến cơ sở điều trị khi cần thiết.

Một lợi thế khác của dự án đến từ vị trí kết nối trực tiếp với hành lang y tế tuyến Trung ương vừa hình thành tại phía Nam vùng Thủ đô. Dự án chỉ cách Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 khoảng 3 phút và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 khoảng 5 phút di chuyển. Việc hai bệnh viện tuyến cuối đi vào hoạt động giúp cư dân thuận lợi hơn trong khám, điều trị và theo dõi sức khỏe định kỳ, đồng thời rút ngắn thời gian tiếp cận bệnh viện tuyến Trung Ương khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Không gian sống cũng được thiết kế theo định hướng duy trì sức khỏe lâu dài. Thay vì tập trung vào một số tiện ích đơn lẻ, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được quy hoạch với 50 tiện ích chăm sóc sức khoẻ theo định hướng y học phục hồi. Trong đó, các cụm tiện ích như Sora Onsen Park, Thera Retreat & Spa, Onsen Wellness Center cùng hệ thống cảnh quan xanh và dịch vụ chăm sóc y tế 24/7 được thiết kế để hỗ trợ quá trình phục hồi thể chất, cân bằng tinh thần và hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

Ngoài nhóm khách hàng là người cao tuổi và các gia đình có nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn, dự án còn có khả năng phục vụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế làm việc tại các bệnh viện tuyến Trung ương cũng như bệnh nhân và người nhà trong thời gian điều trị. Sở hữu nguồn khách đa dạng giúp gia tăng khả năng khai thác ổn định quanh năm, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào mùa du lịch như nhiều loại hình bất động sản nghỉ dưỡng.

Chủ đầu tư hiện triển khai chương trình thuê lại tối thiểu 5 năm từ 10-25 triệu/tháng/căn hộ đồng thời được tặng thẻ Onsen Fuji Priority VIP thời hạn 10 năm đến trọn đời. Theo đại diện doanh nghiệp, các chính sách này được thiết kế nhằm vừa nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, vừa hỗ trợ hiệu quả khai thác tài sản trong dài hạn.

Bên cạnh đó, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được kế thừa kinh nghiệm vận hành từ tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) - dự án đã ghi dấu ấn của chủ đầu tư Onsen Fuji trên thị trường khi trở thành Dự án Du lịch và Nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á năm 2020. Thực tế khai thác tại Thanh Thủy cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và lưu trú ngắn ngày đang ngày càng gia tăng, tạo nguồn khách ổn định 420.000 - 480.000 lượt/năm.

Với lợi thế kết nối trực tiếp hành lang y tế tuyến Trung ương mới hình thành, Thera Home của Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục mở rộng tệp khách hàng và từng bước hoàn thiện mô hình căn hộ chăm sóc sức khỏe gắn với nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và phục hồi trong dài hạn.