TP. Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh công tác kiểm định, xây dựng lại chung cư cũ

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, đến nay, trên địa bàn thành phố mới có 72/220 lô chung cư cũ được kiểm định, đạt 32,72% kế hoạch.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh về tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, đến nay, trên địa bàn thành phố mới có 72/220 lô chung cư cũ được kiểm định, đạt 32,72% kế hoạch. Trước kết quả này, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, đẩy nhanh công tác kiểm định.

Đối với công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu rà soát quy hoạch, đề xuất các chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch đối với các công trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo danh sách tại Kế hoạch số 4207 của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc, chủ động làm việc với Ủy ban nhân dân các phường và các đơn vị kiểm định có liên quan để phân tích, làm rõ nguyên nhân chậm hoàn thành công tác kiểm định để có biện pháp kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện kiểm định chung cư, xây dựng sơ đồ Gantt tiến độ thực hiện cụ thể từng chung cư cũ nhằm đảm bảo 100% các chung cư cần kiểm định phải có kết luận kiểm định trước ngày 31/ 7/2026.

Báo cáo kết quả thực hiện nội dung này cho Ủy ban Nhân dân Thành phố trước ngày 10/7/2026. Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường có liên quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố nếu tiếp tục chậm hoàn thành công tác kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 32 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn Thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc có liên quan đến chương trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ theo các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, đảm bảo thời gian hoàn thành theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh cũng giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc quyết liệt việc thực hiện của các cơ quan đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị chậm thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ nội dung các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn Thành phố.

Theo Đề án cải tạo chung cư cũ, TP. Hồ Chí Minh trước sáp nhập (chưa bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến dành 5 năm để chuẩn bị cải tạo, xây dựng lại 467 chung cư được xây dựng trước năm 1975 và trong giai đoạn 1975 - 1994. Đến năm 2035, thành phố đặt mục tiêu hoàn tất cải tạo toàn bộ chung cư được xây dựng trước năm 1975 và các chung cư xuống cấp nghiêm trọng. Để thúc đẩy tiến độ, TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tối đa 10 tỷ đồng cho mỗi dự án, đồng thời hỗ trợ 50% chi phí di dời.



