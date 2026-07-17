Tập đoàn T&T của bầu Hiển cùng liên danh Nhật Bản đề xuất đầu tư tổ hợp 32.000 tỷ đồng tại nơi dừng chân của siêu dự án đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD, đi qua 15 tỉnh thành

Theo Báo Đầu tư, liên danh nhà đầu tư gồm bốn doanh nghiệp Nhật Bản là Tribe Holdings Japan, Infroneer Group, Sojitz Corporation, RS Holdings và CTCP Tập đoàn T&T vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất đầu tư Dự án xây dựng Tổ hợp ga Ngọc Hồi và Khu đô thị lân cận theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

Liên danh cũng đề nghị Chính phủ tạo điều kiện để tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và triển khai dự án theo quy định.

Trong trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, các doanh nghiệp cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành và UBND TP. Hà Nội hoàn thiện hồ sơ, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các thủ tục đầu tư; đồng thời huy động nguồn lực tài chính, công nghệ, kỹ thuật cùng kinh nghiệm quốc tế nhằm bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ.

Theo liên danh, từ năm 2024, các doanh nghiệp đã phối hợp với nhiều đơn vị tư vấn trong và ngoài nước nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp với quy hoạch của TP. Hà Nội, quy hoạch ngành quốc gia và định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD của Chính phủ. Trong quá trình này, liên danh đã xây dựng ý tưởng quy hoạch, thiết kế kiến trúc Tổ hợp ga Ngọc Hồi và thường xuyên trao đổi với UBND TP. Hà Nội cùng các cơ quan liên quan.

Tháng 11/2025, liên danh gửi hồ sơ báo cáo ý tưởng quy hoạch, kiến trúc Tổ hợp ga Ngọc Hồi tới UBND TP. Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Sau đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có Văn bản số 5947 ngày 18/11/2025 báo cáo UBND thành phố. Đến ngày 7/4/2026, liên danh tiếp tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Theo hồ sơ đề xuất, dự án gồm hai hợp phần. Hợp phần 1 là đầu tư xây dựng Tổ hợp ga Ngọc Hồi theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Hợp phần 2 là đầu tư Khu đô thị lân cận theo mô hình TOD trên quỹ đất thanh toán đối ứng của hợp phần 1, sử dụng 100% vốn của nhà đầu tư.

Tổ hợp ga Ngọc Hồi được đề xuất xây dựng trên diện tích khoảng 92,2 ha tại xã Ngọc Hồi, TP. Hà Nội, định hướng trở thành ga đầu mối đa phương thức của khu vực phía Nam Thủ đô, kết nối đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia, các tuyến metro và hệ thống giao thông công cộng.

Theo phương án đề xuất, ga sẽ đảm nhiệm chức năng đón, trả khách của đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị; đồng thời là nơi tập kết, khai thác tàu khách, bố trí depot cho các tuyến metro số 1, số 6 và tuyến số 1A kéo dài kết nối sân bay thứ hai của Hà Nội. Dự án cũng tích hợp khu bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy, toa xe và depot của tuyến đường sắt tốc độ cao.

Ga đường sắt tốc độ cao được thiết kế với công suất khoảng 10.000 lượt khách/ngày, tối đa 30.000 lượt khách/ngày vào giờ cao điểm. Ga đường sắt quốc gia có công suất khoảng 9.000 lượt khách/ngày, cao điểm đạt 20.000 lượt khách/ngày. Trong khi đó, nhà ga metro phục vụ các tuyến số 1, số 6 và số 1A kéo dài được dự kiến đáp ứng 90.000-120.000 lượt khách/ngày.

Ngoài các hạng mục nhà ga, dự án còn bao gồm tòa tháp điều hành và văn phòng trên diện tích khoảng 3,2 ha, bến xe buýt khoảng 1 ha và khu depot rộng khoảng 86,3 ha phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa và lưu đỗ đoàn tàu.

Theo phương án tài chính, tổng vốn đầu tư Tổ hợp ga Ngọc Hồi ước khoảng 32.369 tỷ đồng (tương đương 1,23 tỷ USD). Trong đó, vốn chủ sở hữu dự kiến hơn 4.855 tỷ đồng, chiếm 15% tổng mức đầu tư; khoảng 27.514 tỷ đồng còn lại, tương đương 85%, sẽ được huy động từ các tổ chức tín dụng và định chế tài chính.

Liên danh cho biết đang làm việc với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) cùng một số tổ chức tài chính của Nhật Bản để thu xếp nguồn vốn. Nếu được chấp thuận, dự án dự kiến khởi công vào tháng 12/2026 và cơ bản hoàn thành trong năm 2030.

Đối với hợp phần khu đô thị, liên danh đề xuất phát triển Khu đô thị TOD Ngọc Hồi trên diện tích khoảng 158,8 ha, định hướng trở thành "Trung tâm đầu mối đường sắt tích hợp và đô thị TOD" (Integrated Railway Hub & TOD City Center).

Dự án lấy hệ thống giao thông công cộng làm hạt nhân để phát triển các chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở, không gian công cộng và tiện ích xã hội, qua đó hình thành cực tăng trưởng mới ở phía Nam Thủ đô, thúc đẩy giao thông xanh và phát triển đô thị thông minh, bền vững.

Theo đề xuất, khu đô thị có quy mô dân số khoảng 50.000 người, gồm 66,3 ha khu phát triển TOD, 34,9 ha không gian xanh và công viên, 23,1 ha hồ điều hòa cùng 34,5 ha hệ thống giao thông được quy hoạch theo mô hình Complete Streets, ưu tiên giao thông công cộng, người đi bộ và xe đạp.

Trong đó, khu vực phía Đông Nam sẽ phát triển trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng hạng A, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở giáo dục chất lượng cao; khu phía Tây bố trí các loại hình nhà ở từ thấp tầng đến chung cư cao tầng theo mô hình đô thị nén, gắn với hệ thống hạ tầng giao thông công cộng và không gian xanh.

Liên danh cho biết tổng mức đầu tư của hợp phần khu đô thị sẽ được xác định trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nguồn vốn thực hiện gồm vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư trong liên danh và vốn huy động từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng cùng các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2033, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Nhóm nhà đầu tư cũng nhấn mạnh, văn bản gửi Thủ tướng mới chỉ thể hiện đề xuất nghiên cứu dự án, không đồng nghĩa với cam kết đầu tư, đồng thời không làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hay nghĩa vụ tài chính nào đối với các doanh nghiệp tham gia. Quyết định đầu tư chính thức (nếu có) sẽ chỉ được đưa ra sau khi hoàn tất quá trình nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt nội bộ của từng doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật tại quốc gia nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.