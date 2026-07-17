TP.HCM: Nỗ lực gỡ "nút thắt" nhà ở để đón sóng chuyên gia ngoại

Việc liên tục mở rộng danh mục dự án diễn ra trong bối cảnh TP HCM hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, phát triển khu thương mại tự do và ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo định hướng của thành phố, sự gia tăng của dòng vốn đầu tư nước ngoài cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư quốc tế sẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở dành cho người nước ngoài. Bài toán này sẽ càng trở nên đáng chú ý khi TP.HCM đẩy nhanh quá trình phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế. Với định hướng Thủ Thiêm trở thành hạt nhân của trung tâm mới này, khu vực được kỳ vọng sẽ thu hút ngày càng nhiều chuyên gia, nhà quản lý và lao động chất lượng cao trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc lâu dài, kéo theo nhu cầu về nguồn cung nhà ở đạt chuẩn quốc tế và đủ điều kiện pháp lý cho người nước ngoài sở hữu.

Chính vì vậy, những dự án đã hoàn tất điều kiện pháp lý để bán cho khách hàng nước ngoài được đánh giá sẽ có lợi thế hơn trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường. Theo ghi nhận, hiện khu vực trung tâm mới TP.HCM chỉ có số ít dự án thuộc nhóm này, trong đó có The Privé do BLUEMARQ Development phát triển. Đại diện BLUEMARQ Development cho biết, khi thị trường chỉ có số ít dự án sơ cấp đủ điều kiện bán cho người nước ngoài, dự án ghi nhận lượng quan tâm từ nhóm khách hàng này gia tăng, cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm đủ điều kiện pháp lý vẫn hiện hữu.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nhiều doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng việc mở rộng "room" cho khách hàng quốc tế sẽ góp phần tăng khả năng hấp thụ sản phẩm, đặc biệt ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Đây cũng được xem là bước chuẩn bị cần thiết để thị trường đón đầu làn sóng chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế khi các dự án hạ tầng, trung tâm tài chính và khu thương mại tự do của TP.HCM từng bước được hiện thực hóa.

Nhiều người nước ngoài có nhu cầu mua nhà tại Việt Nam

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường đề xuất TP HCM có thể xây dựng các khu vực chuyên biệt cho người nước ngoài, như tại quận 2, quận 7, huyện Củ Chi (cũ) để quản lý hiệu quả hơn và mở ra nguồn thu bền vững cho thành phố

Nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định cùng dòng vốn đầu tư nước ngoài liên tục gia tăng trong nhiều năm qua, Việt Nam ngày càng thu hút đông đảo chuyên gia, nhà quản lý và lao động nước ngoài đến sinh sống, làm việc dài hạn. Cùng với đó, nhu cầu sở hữu nhà ở của nhóm khách hàng này cũng ngày càng rõ nét, thay vì chỉ lựa chọn thuê như trước.

Để đáp ứng xu hướng này, chính sách về sở hữu nhà ở của người nước ngoài đã từng bước được mở rộng. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, quá trình tiếp cận nhà ở tại Việt Nam vẫn còn không ít rào cản.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Minh Thu, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hợp Nhất cho biết, người nước ngoài có nhu cầu mua nhà tại Việt Nam không phải dễ.

Theo quy định của Luật Nhà ở 2023, người nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% số căn hộ trong một tòa chung cư; đối với nhà ở riêng lẻ, trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp phường chỉ được sở hữu không quá 250 căn. Bên cạnh giới hạn về tỷ lệ sở hữu, quá trình hoàn tất thủ tục pháp lý cũng còn khá phức tạp.

Theo bà Thu, một trong những khâu mất nhiều thời gian nhất hiện nay là xác định dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản, dự án còn phải được rà soát về yếu tố quốc phòng - an ninh. Quá trình này cần có ý kiến của nhiều cơ quan liên quan, khiến thời gian hoàn tất thủ tục kéo dài.

"Không ít dự án đã đủ điều kiện mở bán cho khách hàng trong nước nhưng vẫn phải chờ thêm bước xác nhận đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Điều này khiến chủ đầu tư khó chủ động kế hoạch kinh doanh, còn khách hàng nước ngoài có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận sản phẩm phù hợp", bà Thu cho biết.

Nhiều chuyên gia cho rằng, để đón dòng vốn và nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao, chính sách về sở hữu nhà ở của người nước ngoài cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng linh hoạt hơn, song vẫn bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng - an ninh.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Minh Thu, việc điều chỉnh hợp lý các quy định về sở hữu nhà ở của người nước ngoài có thể góp phần thu hút thêm dòng vốn quốc tế, cải thiện thanh khoản cho thị trường, đồng thời thúc đẩy các chủ đầu tư nâng cao tiêu chuẩn phát triển dự án theo thông lệ quốc tế.

Bà cho rằng, có thể xem xét mở rộng hạn mức sở hữu tại những khu vực được quy hoạch để thu hút chuyên gia nước ngoài, như trung tâm tài chính, khu công nghệ cao hay các đô thị quốc tế.

Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), cho rằng Việt Nam nên từng bước chuyển từ cơ chế quản lý bằng "trần cứng" sang mô hình quản lý linh hoạt theo đặc điểm của từng khu vực phát triển.

Theo bà Miền, có thể nghiên cứu phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định tỷ lệ sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại từng khu vực trên cơ sở quy hoạch đô thị, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quy mô thu hút FDI cũng như yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh.