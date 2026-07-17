24 giờ nghỉ dưỡng tại gia, 365 ngày tái tạo năng lượng: Chuẩn sống mới tại Onsen Villas của Alluvia City

Từ Hakone, Beppu - những "thánh địa" onsen của Nhật Bản, đến Baden-Baden - kinh đô spa và wellness của châu Âu, những điểm đến vang danh trong giới thượng lưu toàn cầu này đều có chung một mẫu số: thiên nhiên nguyên bản, nguồn khoáng quý và một nhịp sống đề cao sức khỏe, sự riêng tư. Ở đó, nghỉ dưỡng không còn là một kỳ nghỉ, mà đã trở thành phong cách sống.

Tinh thần ấy đang được tái hiện tại Alluvia City - thành phố khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng, nơi 99 biệt thự Onsen Villas kiến tạo chuẩn sống wellness ngay trong từng tư dinh, để mỗi ngày đều là một hành trình tái tạo và phục hồi năng lượng.

24 giờ nghỉ dưỡng tại gia giữa bản giao hưởng thuần khiết của thiên nhiên

Tại Onsen Villas, buổi sáng không bắt đầu bằng sự hối hả của phố thị mà bằng những khoảnh khắc tận hưởng thiên nhiên cùng không gian khoáng đạt ven sông Hồng. Tại đây, người cao tuổi thong thả dạo bộ, người trẻ khởi động ngày mới bằng các hoạt động thể chất, trong khi trẻ nhỏ tự do vui chơi và khám phá thiên nhiên. Mỗi thế hệ đều tìm thấy một nhịp sống phù hợp với mình, cùng tận hưởng những giá trị cân bằng trong một cộng đồng được kiến tạo vì sức khỏe và chất lượng sống.

99 Onsen Villas vừa mang tới không gian sống sinh thái, vừa đảm bảo sự riêng tư cùng những tiện ích khép kín

Chiều về, khi mọi người còn đang loay hoay tìm kiếm cách cân bằng sau một ngày bận rộn, cư dân nơi đây chỉ cần trở về nhà để bắt đầu hành trình nghỉ dưỡng của riêng mình. Chỉ vài bước chân từ ngưỡng cửa, chủ nhân có thể đắm mình trong dòng khoáng nóng tự nhiên dẫn trực tiếp tới tư gia. Khoảng cách từ "sống" đến "nghỉ dưỡng" gần như được rút ngắn về bằng 0km, tại nơi chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 25 phút di chuyển.

Không gian kiến trúc sang trọng, tiện ích khoáng nóng tự nhiên cùng tiêu chuẩn quản lý vận hành 5 sao mang tới không gian sống chiều lòng đa thế hệ

Khi màn đêm buông xuống, Onsen Villas trở về đúng nghĩa với một "ốc đảo" riêng tư và tĩnh lặng. Sau bữa tối, cư dân có thể thư thả thưởng thức một tách trà ngoài ban công lộng gió sông, khép lại bằng giấc ngủ sâu trong không gian yên bình.

Không gian tận hưởng vượt ra ngoài cánh cửa dinh thự

Không chỉ dừng lại trong phạm vi mỗi căn biệt thự, hành trình nghỉ dưỡng của cư dân Onsen Villas tiếp tục được nối dài bởi hệ tiện ích được quy hoạch dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Đó là Clubhouse rộng hơn 3.800m² ngay trong nội khu - một không gian mang cảm hứng resort, nơi cư dân bắt đầu ngày mới với phòng gym, thư giãn trong bể khoáng nóng, chăm sóc sắc đẹp tại Beauty Salon hay gặp gỡ bạn bè tại Coffee Lounge. Trẻ nhỏ có không gian đọc sách, vui chơi, trong khi các hoạt động kết nối cộng đồng diễn ra trong những không gian sinh hoạt đa năng được thiết kế riêng cho cư dân.

Ở tầng trải nghiệm chuyên sâu hơn, Alluvia Onsen Center mang đến hành trình phục hồi toàn diện với hệ bể khoáng đa nhiệt độ cùng các liệu trình wellness được xây dựng theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng. Từ những phút thư giãn sau một ngày làm việc đến kỳ nghỉ cuối tuần cùng gia đình, mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng ngay trong nội khu, để nghỉ dưỡng không còn là một điểm đến, mà trở thành một phần của nhịp sống mỗi ngày.

Đặc quyền riêng dành cho chủ nhân Onsen Villas tại clubhouse: Bể bơi onsen khoáng nóng, gym, spa, beauty salon, thư viện và coffee lounge

Điều đáng chú ý, hệ tiện ích tại Alluvia City không chỉ xoay quanh khoáng nóng. Đây là một hệ sinh thái sống được quy hoạch đồng bộ, từ những không gian cảnh quan ven sông, công viên xanh, khu thể thao, dịch vụ thương mại cho tới các tổ hợp chăm sóc sức khỏe, trường học tiêu chuẩn Anh Quốc, bến du thuyền cao cấp… để phục vụ nhu cầu sống, trải nghiệm của cư dân.

Cư dân còn có thêm những trải nghiệm thượng lưu với bến du thuyền cao cấp cùng trục giao thông - giải trí mới trên sông Hồng (Hình minh họa)

Với tài nguyên thiên nhiên quý hiếm như khoáng nóng tự nhiên được dẫn về từng tư gia, sở hữu một dinh thự Onsen Villa không chỉ là sở hữu một "trạm sạc" năng lượng cho hiện tại, mà chính là một di sản truyền đời vững chắc cho mai sau, lưu giữ cả giá trị tài sản lẫn dòng chảy sức khỏe thịnh vượng qua nhiều thế hệ.

Khách hàng có cơ hội trở thành 99 chủ nhân Onsen Villas với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn: Tổng chiết khấu lên đến 15,5%, 5 năm an tâm lãi suất với 2 năm hỗ trợ lãi suất 0% cùng ân hạn nợ gốc 24 tháng, 3 năm tiếp theo bình ổn lãi suất 8%/năm cùng ân hạn nợ gốc thêm 12 tháng, hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị sản phẩm. Đồng thời miễn phí quản lý dịch vụ lên tới 60 tháng, tối ưu chi phí sở hữu và nâng tầm trải nghiệm sống dài hạn.