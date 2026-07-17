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3 khu nhà giàu tại Hà Nội nộp 28.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất

| | Bất động sản

3 khu nhà giàu tại Hà Nội nộp 28.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Hà Nội thu gần 54.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất nửa đầu năm 2026. Trong đó, 3 dự án bất động sản lớn đã đóng góp gần 28.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tương đương hơn một nửa tổng số thu từ khoản này của Hà Nội.

UBND TP Hà Nội mới đây đã có văn bản báo cáo về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Theo đó, liên quan đến các khoản thu từ nhà, đất, nguồn thu thực hiện là 62.792 tỷ đồng, đạt 63,1% dự toán, bằng 72,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đạt thấp chủ yếu do 6 tháng đầu năm 2025 phát sinh các khoản thu từ nhà đất của các dự án lớn, trong khi đó nguồn thu 6 tháng đầu năm 2026 từ các dự án và đấu giá đất ít hơn nhưng cơ bản số thu về đất dự kiến đạt khá so với dự toán pháp lệnh.

Cụ thể, nguồn thu từ tiền sử dụng đất trong 6 tháng đầu năm nay là 53.704 tỷ đồng, đạt 64,8% dự toán, bằng 72,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, 3 dự án bất động sản lớn đã đóng góp gần 28.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tương đương hơn một nửa tổng số thu từ khoản này của Hà Nội trong nửa đầu năm.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2026 phát sinh số nộp hơn 9.458 tỷ đồng thuộc Dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) của Công ty TNHH Phát triển THT; hơn 9.144 tỷ đồng của Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) - giai đoạn II của Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long; số nộp hơn 9.043 tỷ đồng tại Dự án khu chức năng đô thị tại số 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi Vinhomes Smart City (khu Cao Xà Lá) của CTCP Xavinco...

Tiền thuê mặt đất, mặt nước thực hiện 8.230 tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán, bằng 67,7% so cùng kỳ.Trong khoản thu này, riêng một số dự án bất động sản cũng phát sinh nghĩa vụ tài chính lớn.

6 tháng đầu năm nay phát sinh số nộp hơn 2.138 tỷ đồng đối với Khu đô thị tại số 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi; gần 1.290 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Long Biên đối với dự án Đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Long Biên (hạng mục phụ trợ Khu biệt thự sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên). Ngoài ra, Công ty TNHH Duyên Hà cũng nộp hơn 1.109 tỷ đồng đối với dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát.

Thanh Phong

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