Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được giao lập quy hoạch khu đô thị hơn 1.500 ha tại thành phố giàu nhất Việt Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành Công văn số 6448 ngày 16/7/2026 về tổ chức lập quy hoạch đô thị khu vực dự kiến thanh toán dự án BT – Khu đô thị Hưng Long tại xã Hưng Long và xã Bình Chánh.

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận nội dung báo cáo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc tổ chức lập quy hoạch khu vực dự kiến thanh toán các dự án BT tại Khu đô thị Hưng Long.

Thành phố đồng thời thống nhất phạm vi ranh giới, quy mô, cơ cấu sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và quy mô dân số của khu vực lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.

Khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 1.512,7 ha, thuộc xã Hưng Long và xã Bình Chánh, được định hướng quy hoạch nhằm phục vụ thanh toán các dự án BT trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP.HCM, trong đó cập nhật định hướng phát triển, quy mô và cơ cấu sử dụng đất của Khu đô thị Hưng Long vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao tổ chức thẩm định, trình UBND TP.HCM phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Đây sẽ là cơ sở để triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM giao Tập đoàn Vingroup - Công ty CP phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND xã Hưng Long, UBND xã Bình Chánh cùng các cơ quan liên quan rà soát, tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đối với khu vực dự án.

Song song đó, Vingroup sẽ tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với Khu đô thị Hưng Long có quy mô khoảng 1.512,7 ha, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.