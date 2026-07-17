Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được giao lập quy hoạch khu đô thị hơn 1.500 ha tại thành phố giàu nhất Việt Nam

| | Bất động sản

TP.HCM vừa giao Vingroup phối hợp lập quy hoạch Khu đô thị Hưng Long quy mô hơn 1.500 ha tại xã Hưng Long và xã Bình Chánh.

UBND TP.HCM vừa ban hành Công văn số 6448 ngày 16/7/2026 về tổ chức lập quy hoạch đô thị khu vực dự kiến thanh toán dự án BT – Khu đô thị Hưng Long tại xã Hưng Long và xã Bình Chánh.

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận nội dung báo cáo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc tổ chức lập quy hoạch khu vực dự kiến thanh toán các dự án BT tại Khu đô thị Hưng Long.

Thành phố đồng thời thống nhất phạm vi ranh giới, quy mô, cơ cấu sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và quy mô dân số của khu vực lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.

Khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 1.512,7 ha, thuộc xã Hưng Long và xã Bình Chánh, được định hướng quy hoạch nhằm phục vụ thanh toán các dự án BT trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP.HCM, trong đó cập nhật định hướng phát triển, quy mô và cơ cấu sử dụng đất của Khu đô thị Hưng Long vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao tổ chức thẩm định, trình UBND TP.HCM phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Đây sẽ là cơ sở để triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM giao Tập đoàn Vingroup - Công ty CP phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND xã Hưng Long, UBND xã Bình Chánh cùng các cơ quan liên quan rà soát, tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đối với khu vực dự án.

Song song đó, Vingroup sẽ tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với Khu đô thị Hưng Long có quy mô khoảng 1.512,7 ha, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Tú An

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TS. Cấn Văn Lực đưa ra nhận định đặc biệt quan trọng cho BĐS, khác xa với ý kiến của nhiều người... ông lưu ý sắp tới có một nhóm doanh nghiệp sẽ phải rời bỏ thị trường

TS. Cấn Văn Lực đưa ra nhận định đặc biệt quan trọng cho BĐS, khác xa với ý kiến của nhiều người... ông lưu ý sắp tới có một nhóm doanh nghiệp sẽ phải rời bỏ thị trường Nổi bật

Cận cảnh nút giao 4 tầng đầu tiên ở TP.HCM: Trị giá hơn 3.600 tỷ, là “lối vào” của cảng container lớn nhất cả nước

Cận cảnh nút giao 4 tầng đầu tiên ở TP.HCM: Trị giá hơn 3.600 tỷ, là “lối vào” của cảng container lớn nhất cả nước Nổi bật

Siêu dự án tâm linh 19.000ha do tỷ phú "ăn chay" Xuân Trường đầu tư, tham vọng xây dựng công trình lớn nhất thế giới chính thức chấm dứt hoạt động

Siêu dự án tâm linh 19.000ha do tỷ phú "ăn chay" Xuân Trường đầu tư, tham vọng xây dựng công trình lớn nhất thế giới chính thức chấm dứt hoạt động

06:41 , 17/07/2026
Ông Trịnh Văn Quyết muốn đầu tư vào 2 sân bay tại tỉnh vừa được Tập đoàn FLC khởi công siêu dự án 20.000 tỷ lớn nhất Tây Nguyên

Ông Trịnh Văn Quyết muốn đầu tư vào 2 sân bay tại tỉnh vừa được Tập đoàn FLC khởi công siêu dự án 20.000 tỷ lớn nhất Tây Nguyên

06:26 , 17/07/2026
Tập đoàn Vingroup vừa làm một việc ý nghĩa tại nơi cách Hà Nội hơn 200 km

Tập đoàn Vingroup vừa làm một việc ý nghĩa tại nơi cách Hà Nội hơn 200 km

00:04 , 17/07/2026
Nhà ở cho thuê: Chuyển từ tư duy sở hữu sang bảo đảm quyền được ở

Nhà ở cho thuê: Chuyển từ tư duy sở hữu sang bảo đảm quyền được ở

23:47 , 16/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên