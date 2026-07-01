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Tập đoàn Vingroup vừa làm một việc ý nghĩa tại nơi cách Hà Nội hơn 200 km

| | Bất động sản

Tập đoàn Vingroup vừa làm một việc ý nghĩa tại nơi cách Hà Nội hơn 200 km

Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) vừa hỗ trợ 25 tỷ đồng để xây dựng cầu treo qua sông Gâm tại xã Nà Hang (tỉnh Tuyên Quang).

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, ngày 15/7, tại xã Nà Hang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức lễ khởi công cầu treo qua sông Gâm nối đến thôn Bắc Danh.

Công trình được đầu tư xây dựng với quy mô gồm cầu treo bắc qua sông Gâm dài khoảng 216 m, mặt cầu rộng 3 m, bề rộng toàn cầu 4,48 m, đáp ứng nhu cầu lưu thông an toàn của người dân và phương tiện theo tải trọng thiết kế.

Dự án cũng đầu tư đồng bộ hệ thống đường dẫn, mố cầu, trụ tháp, cáp chủ, hố neo cùng các hạng mục phụ trợ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Tổng mức đầu tư của dự án là 35 tỷ đồng, trong đó Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ 25 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy biểu dương Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối vận động các nhà tài trợ đồng hành thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn trong thời gian qua.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn Ban lãnh đạo Tập đoàn Vingroup cùng Quỹ Thiện Tâm đã nhiều năm đồng hành với Tuyên Quang trong các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo kế hoạch, cầu treo sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026 (ảnh: UBND tỉnh Tuyên Quang).

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối điều phối, phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ trong công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai dự án.

Đối với xã Nà Hang, lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và nhà tài trợ để quản lý, sử dụng nguồn vốn công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Đơn vị thi công được đề nghị tập trung nhân lực, máy móc, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, chất lượng công trình và tiến độ thi công, sớm đưa cầu vào phục vụ người dân.

Theo kế hoạch, cầu treo sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026.

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