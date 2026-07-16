Giá nhà ở xã hội ở mức cao, còn tình trạng sai đối tượng sử dụng

Thông tin trên được ông Hoàng Văn Đồng – Giám đốc Sở Xây dựng đưa ra trong phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra chiều 16/7.

Theo ông Đồng, việc xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) nhằm đáp ứng nhu cầu cho người nghèo, cận nghèo, người dân có thu nhập thấp, công nhân lao động, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức đi làm xa gia đình.

Toàn cảnh Kỳ họp.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 13 dự án NƠXH với hơn 4.500 căn đưa vào sử dụng. Hiện, trên địa bàn tỉnh đang triển khai xây dựng mới 12 dự án với 12.000 căn, tập trung chủ yếu ở các phường thuộc trung tâm TP Thanh Hóa cũ. Để hỗ trợ cho người dân tiếp cận mua nhà, Sở Xây dựng đã đăng trên website của sở và công khai vị trí dự án, giá nhà trên phương tiện truyền thông các nền tảng xã hội để người dân biết. Ngành xây dựng cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ người dân khi có vướng mắc.

Tuy nhiên, nhu cầu NƠXH trên địa bàn còn lớn, khoảng 32.000 căn. Việc xây dựng hiện nay chỉ mới đáp ứng được 60% nhu cầu, còn khoảng gần 20.000 căn cần xây dựng mới trong giai đoạn 2026 - 2030 nhưng công tác triển khai xây dựng vẫn còn chậm.

Giá NƠXH hiện nay trên địa bàn tỉnh dao động từ 18 - 20 triệu đồng/m2, còn cao so với thu nhập của người dân. Trong khi giá căn hộ thương mại ở các vị trí tương đương từ 25-30 triệu đồng/m2. Các dự án hiện nay đang tập trung tại các khu đô thị, trung tâm, dân số đông, tạo áp lực lên hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, công tác quản lý vận hành.

Ông Hoàng Văn Đồng – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

“Vẫn còn tình trạng người sử dụng nhà ở xã hội chưa đúng đối tượng khi mua nhà, xét duyệt hồ sơ thì đúng đối tượng nhưng khi ở thì chưa đúng đối tượng. Chất lượng dịch vụ tại một số chung cư, nhà ở xã hội chưa đáp ứng yêu cầu, gây bức xúc cho người dân”, ông Đồng nói.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, trong 6 tháng cuối năm, Sở sẽ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, hoàn thành 900 căn theo chỉ tiêu của Chính phủ giao.

Để tăng nguồn cung nhà ở xã hội và hạn chế tập trung ở khu vực trung tâm, định hướng quy hoạch phát triển nhà ở xã hội ở vùng ngoại ô ở địa bàn các xã có khu công nghiệp như khu kinh tế Nghi Sơn xã Yên Định, khu vực Lam Sơn - Sao Vàng và một số địa phương khác có nhu cầu và tiếp tục các giải pháp để giảm giá nhà ở xã hội, nâng khả năng tiếp cận người có thu nhập thấp cùng với việc đầu tư

Cùng với việc đầu tư xây dựng mới, ngành xây dựng sẽ phối hợp với các phường trong tăng cường quản lý, mua thuê, sử dụng nhà ở xã hội, đảm bảo đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách nhà ở xã hội, chấn chỉnh công tác quản lý, vận hành, nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho người dân.

Sau hơn 10 năm, dự án nhà ở xã hội AMC I tại Thanh Hóa vẫn “dậm chân tại chỗ”, chỉ có phần móng dang dở trong bãi đất trống cỏ cây um tùm.

Tại kỳ họp, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cũng cho biết đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo lập quy hoạch chung đô thị, nông thôn phù hợp với yêu cầu phát triển mới, định hướng mới của từng địa phương, từng xã, phường. Theo đó, toàn tỉnh đã lập 133 quy hoạch, trong đó 108 quy hoạch lập mới, 25 quy hoạch lập điều chỉnh ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch tại các địa phương như: Chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa cao, khi thực hiện phải điều chỉnh, có quy hoạch phải điều chỉnh nhiều lần. Việc tổ chức thực hiện quy hoạch ở một số địa phương còn lúng túng sau sắp xếp đơn vị hành chính; một số nơi quy hoạch chậm thực hiện, quy hoạch treo ảnh hưởng đến đời sống của người dân...