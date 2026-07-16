Bí thư Đà Nẵng: Rà soát, tháo gỡ vướng mắc nhanh nhất cho doanh nghiệp

Ngày 16/7, ông Lê Ngọc Quang Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng lãnh đạo thành phố đã đi kiểm tra và đốc thúc việc đẩy nhanh, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, sớm khởi động lại các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Tại dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (Golden Hills, phường Liên Chiểu), Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết, đây là dự án đầu tiên được tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù mà Quốc hội cho phép áp dụng đối với Đà Nẵng.

Theo Bí thư Thành ủy, dự án sở hữu vị trí thuận lợi, hạ tầng được đầu tư bài bản và khi hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn của khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Việc tháo gỡ các dự án vướng mắc, trong đó có Golden Hills, là minh chứng rõ nét cho thấy nếu tập trung xử lý nhanh các điểm nghẽn pháp lý thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề của thành phố.

Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và lãnh đạo thành phố kiểm tra tại dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú.

"Đây là một nguồn lực rất lớn, nếu nỗ lực tháo gỡ để các dự án sớm hoạt động trở lại sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, bảo đảm an ninh trật tự và đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của thành phố", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành trong quá trình tháo gỡ vướng mắc cho dự án, ông Lê Ngọc Quang đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục pháp lý còn lại để dự án có thể khởi công trở lại ngay trong tháng 8 theo đúng cam kết. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư sau khi khởi công phải huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, máy móc để triển khai thi công với tinh thần khẩn trương, không để chậm tiến độ.

Mặc dù quy hoạch hiện nay xác định thời gian hoàn thành đến năm 2035, song lãnh đạo thành phố cho rằng cần rà soát, điều chỉnh các mốc tiến độ theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện đối với những hạng mục đủ điều kiện, nhằm sớm đưa dự án vào khai thác.

Theo ông Lê Ngọc Quang, sau khi điều chỉnh quy hoạch và chức năng sử dụng đất, khu vực này sẽ có cảnh quan đẹp, trở thành điểm nhấn quan trọng ở cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng.

Không chỉ với dự án Golden Hills, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan của thành phố tiếp tục lan tỏa tinh thần tháo gỡ nhanh đối với toàn bộ các dự án đang gặp vướng mắc, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực phát triển.

Ông Quang cũng gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư rằng: Thành phố sẽ thực hiện đúng những cam kết đã đưa ra trong việc đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, thủ tục. "Những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được rà soát và quyết định trong thời gian sớm nhất. Đối với các vướng mắc liên quan đến bộ, ngành Trung ương, thành phố sẽ chủ động phối hợp để tháo gỡ nhanh nhất cho doanh nghiệp", Bí thư Thành ủy khẳng định.

Theo lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, mục tiêu xuyên suốt là khơi thông các dự án, công trình tồn đọng, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời góp phần tháo gỡ các rào cản pháp lý, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đoàn công tác cũng kiểm tra thực tế dự án Khu công viên văn hóa, vui chơi, giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) tại phường Hòa Cường. Đồng thời, kiểm tra Khu phức hợp thương mại và dịch vụ SVĐ Chi Lăng và tiến độ thi công trạm bơm Ông Ích Khiêm (cùng ở phường Hải Châu).