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Hà Nội quây rào, chuẩn bị xây quảng trường trước Công viên Thống Nhất

| | Bất động sản

Khu vực vườn hoa trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã được quây rào để chuẩn bị thi công dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng. Theo phương án, nơi đây sẽ được xây dựng quảng trường kết hợp đài phun nước cùng nhiều hạng mục cảnh quan, tạo điểm nhấn mới cho không gian công cộng khu vực hồ Thiền Quang.

VIDEO: Hiện trạng khu vực dự kiến xây quảng trường tại Công viên Thống Nhất.

Những ngày này, khu vực vườn hoa trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông đã được quây rào để triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang. Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành quảng trường mới với đài phun nước, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục cảnh quan.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, toàn bộ khu vực vườn hoa đã được dựng hàng rào tôn. Bên trong, cây xanh cơ bản vẫn được giữ nguyên hiện trạng trong giai đoạn chuẩn bị thi công, trong khi hoạt động giao thông bên ngoài diễn ra bình thường.

Công nhân đang tập kết vật liệu, vệ sinh mặt bằng, tháo dỡ một số hạng mục và chuẩn bị máy móc để triển khai các hạng mục đầu tiên của dự án.

Việc quây rào phục vụ dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất, đoạn từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng.

Trước đó, theo thông báo của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng, dự án sẽ chỉnh trang đồng bộ khu vực trước cổng công viên nhằm nâng cao chất lượng không gian công cộng tại trung tâm Hà Nội.

Theo thiết kế, khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất sẽ được xây dựng quảng trường kết hợp đài phun nước trung tâm, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục trang trí phục vụ hoạt động văn hóa, cộng đồng.

Phố đi bộ Trần Nhân Tông, đưa vào hoạt động từ cuối năm 2022, hiện là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Quảng trường mới được kỳ vọng sẽ tăng tính kết nối giữa phố đi bộ, hồ Thiền Quang và Công viên Thống Nhất.

Nhiều người dân bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ mang lại diện mạo khang trang hơn cho khu vực, đồng thời mong muốn đơn vị thi công giữ gìn tối đa hệ thống cây xanh hiện có.

Phối cảnh dự án được niêm yết tại công trường cho thấy quảng trường sẽ có không gian mở, kết hợp cây xanh, lối đi bộ và đài phun nước, tạo điểm nhấn cảnh quan phía trước Công viên Thống Nhất.

Nhìn từ trên cao, khu vực quảng trường tương lai nằm ở vị trí kết nối giữa phố đi bộ Trần Nhân Tông, hồ Thiền Quang và Công viên Thống Nhất. Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài trời tại khu vực trung tâm Thủ đô. Ảnh: Trọng Tài.

Theo Dương Triều - Trọng Quân

Tiền Phong

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