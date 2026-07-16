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Cần Thơ chấp thuận 2 dự án nhà ở xã hội gần 6.000 tỷ đồng

| | Bất động sản

Sáng 16/7, UBND TP. Cần Thơ trao quyết định chấp thuận chủ trương và giao chủ đầu tư đối 2 dự án nhà ở xã hội, tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng. Trong đó dự án tại phường Ninh Kiều có vị trí ngay trung tâm Thành phố.

Theo đó, dự án nhà ở xã hội tại khu đất 21B đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, được xây dựng trên diện tích hơn 2.500m²; quy mô 25 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng 308 căn nhà ở xã hội, vốn đầu tư hơn 568 tỷ đồng. Dự kiến bàn giao nhà cho người dân vào quý 3/2029.

Dự án nhà ở xã hội còn lại tại khu đất công trường 6, Quốc lộ 1A, phường Cái Răng, trên diện tích khoảng 73.900m². Dự án có các tòa chung cư cao từ 28-30 tầng, với khoảng 2.900 căn hộ, vốn đầu tư khoảng 5.387 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào nửa đầu năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao quyết định cho các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, mục tiêu của thành phố tới năm 2030 có khoảng 16.900 căn nhà ở xã hội, hiện đã thực hiện được khoảng 4.500 căn.

Riêng năm 2026, Cần Thơ được giao chỉ tiêu 3.000 căn, hiện hoàn thành khoảng 750 căn, phấn đấu có thêm khoảng 3.900 căn vào cuối năm 2026.

Dự kiến, hai dự án nhà ở xã hội vừa được trao chủ trương đầu tư trên sẽ được khởi công vào dịp Quốc khánh 2/9 tới. Ông Hòa yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý. Các địa phương và sở ngành liên quan phối hợp giải phóng mặt bằng, quy hoạch chi tiết trong thời gian sớm nhất.

Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết, quý 2/2026, thị trường bất động sản thành phố phát sinh hơn 5.000 giao dịch (giảm 17% so với quý 1), tổng giá trị chuyển nhượng gần 5.400 tỷ đồng. Trong đó, đa số giao dịch đất nền và nhà ở riêng lẻ, chỉ có 36 giao dịch chung cư.

“Lượng giao dịch bất động sản nhìn chung giảm, nhưng giá trị giao dịch tăng, cho thấy các phân khúc sản phẩm đều tăng giá”, Sở Xây dựng Cần Thơ đánh giá.

Theo Cảnh Kỳ

Tiền Phong

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