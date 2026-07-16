Bản đồ nguồn cung nhà ở Hà Nội đang thay đổi: Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng vươn lên thay thế nội đô

Thị trường nhà ở Hà Nội đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch đáng chú ý khi phạm vi phát triển đô thị dần mở rộng ra ngoài khu vực nội đô truyền thống. Xu hướng này phản ánh định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm và tăng cường liên kết vùng được xác định trong Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Nguồn cung nhà ở mở rộng ra ngoài khu vực nội đô là xu hướng tất yếu

Trong những năm gần đây, nguồn cung nhà ở mới tại Hà Nội chủ yếu tập trung tại các khu vực còn dư địa phát triển như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức và Đan Phượng. Đây là những địa bàn có lợi thế về quỹ đất và được hưởng lợi từ quá trình đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian đô thị.

Trong khi đó, nguồn cung sơ cấp tại khu vực trung tâm tiếp tục hạn chế do quỹ đất khan hiếm và chi phí phát triển ngày càng cao. Hoạt động giao dịch tại nội đô chủ yếu diễn ra trên thị trường thứ cấp, tập trung ở các khu vực đã hình thành hạ tầng và cộng đồng cư dân ổn định.

Theo Savills, thị trường nhà ở Hà Nội trong quý II/2026 ghi nhận giao dịch và nguồn cung ngắn hạn chững lại do tâm lý người mua thận trọng hơn. Tuy nhiên, xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm và mở rộng theo các hành lang phát triển phía Bắc, phía Đông và phía Tây vẫn tiếp tục được ghi nhận.

Cùng với Hà Nội, các địa phương như Bắc Ninh, Hưng Yên cũng đang thu hút nhiều sự quan tâm hơn. Khi kết nối liên vùng tiếp tục được cải thiện, các tỉnh vệ tinh có thể đóng vai trò bổ sung nguồn cung nhà ở, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người mua ở thực trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của khu vực ngày càng gia tăng.

Hạ tầng không chỉ giải quyết giao thông mà còn tái phân bổ nhu cầu nhà ở

Theo định hướng quy hoạch, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, trong đó các khu vực phía Đông, phía Tây, phía Bắc và phía Nam đảm nhiệm những chức năng đô thị khác nhau. Đây là nền tảng quan trọng để thị trường nhà ở không còn phụ thuộc quá lớn vào lõi trung tâm, mà dần hình thành các khu vực dân cư mới gắn với trung tâm việc làm, dịch vụ và hạ tầng công cộng.

Việc Hà Nội khởi công đồng loạt 5 tuyến metro mới trong tháng 6/2026 là tín hiệu đáng chú ý trong quá trình hiện thực hóa định hướng này. Các tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14 có tổng chiều dài hơn 300 km, kết nối nhiều đầu mối quan trọng như sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Hòa Lạc, Gia Lâm, Đông Anh và các khu đô thị mới. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành các tuyến này vào năm 2030, đồng thời phát triển mạng lưới đường sắt đô thị gồm 18 tuyến với tổng chiều dài khoảng 979 km theo quy hoạch giai đoạn 2021–2030.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội, nhận định: "Việc triển khai đồng thời các tuyến metro cùng với định hướng quy hoạch mới đang tạo nền tảng để Hà Nội chuyển dịch từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực nội đô lịch sử sang cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm. Trong quá trình đó, TOD có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các cực tăng trưởng mới, góp phần mở rộng không gian đô thị, phân bổ lại dân cư và giảm áp lực cho khu vực trung tâm."

Dưới tác động của quy hoạch mới, thị trường bất động sản sẽ đón nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ về nguồn cung với các dòng sản phẩm đa dạng, bám sát các trục giao thông trọng điểm. Tùy theo chức năng từng khu vực, các phân khúc văn phòng, bán lẻ và nhà ở sẽ được tích hợp tối ưu, đặc biệt là sự gia tăng của phân khúc nhà ở vừa túi tiền (dưới 50 triệu/m2) nhằm đáp ứng nhu cầu thực đang bị nén của thị trường.