Doanh nghiệp bất động sản của tỷ phú Trần Bá Dương báo lãi tăng đột biến

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa công bố thông tin về tình hình tài chính với lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt gần 4.070 tỷ đồng, gấp hơn 22 lần mức 183 tỷ đồng của năm trước.

Hiệu quả kinh doanh cũng tăng đột biến khi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 1,1% lên 12,6%. Tại thời điểm 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 32.000 tỷ đồng, gần gấp đôi cuối năm 2024, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận hơn 7.400 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm, tổng nợ phải trả giảm khoảng 15% so với cùng kỳ, xuống gần 35.000 tỷ đồng. Cơ cấu nợ có sự dịch chuyển khi dư nợ vay ngân hàng tăng gần gấp đôi lên 18.600 tỷ đồng, trong khi các khoản nợ phải trả khác giảm một nửa, còn 14.800 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong bối cảnh Đại Quang Minh hoàn thành 22 dự án trong năm 2025 để phục vụ nhu cầu của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Trường Hải (Thaco), đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng và Đồng Nai.

Từ đầu năm 2026 đến nay, doanh nghiệp cũng liên tục tăng vốn điều lệ từ 18.200 tỷ đồng lên 32.000 tỷ đồng vào giữa tháng 5. Mức vốn này hiện vượt nhiều doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn như Vietnam Airlines (HoSE: HVN), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HoSE: POW), Tổng công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (UPCoM: VGI) và Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (HoSE: GAS). Trong nhóm doanh nghiệp bất động sản, vốn điều lệ của Đại Quang Minh chỉ xếp sau Vinhomes (HoSE: VHM) và Vingroup (HoSE: VIC).

Đại Quang Minh là thành viên trong hệ sinh thái của CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) do tỷ phú Trần Bá Dương sáng lập, cùng với các đơn vị như Thaco Auto, Thaco Agri và Thaco Industries.

Theo thông điệp đầu năm của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương gửi cán bộ, nhân viên và các đơn vị thành viên, Đại Quang Minh được giao mục tiêu doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng trong năm 2026 và 37.000 tỷ đồng vào năm 2027. Riêng trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến khởi công 42 dự án và hoàn thành thêm 12 dự án.

Hiện Đại Quang Minh cùng Thaco và CTCP Tập đoàn Hòa Phát là liên danh nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, tương đương khoảng 28 tỷ USD.

Những năm gần đây, doanh nghiệp cũng mở rộng mạnh sang lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp. Đại Quang Minh đang phát triển Khu công nghiệp cơ khí Bình Dương quy mô 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng; đồng thời tham gia liên danh với Tập đoàn Sơn Hải triển khai dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài khoảng 60 km, tổng mức đầu tư gần 8.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoảng một năm trở lại đây, Đại Quang Minh đẩy mạnh hiện diện trong lĩnh vực trung tâm thương mại tại Hà Nội. Doanh nghiệp đã mua lại khu đất tại Khu đô thị Starlake (Tây Hồ Tây) để phát triển dự án Thiso Mall Tây Hồ Tây với quy mô hơn 52.500 m2 sàn, gồm 5 tầng nổi và 3 tầng hầm. Dự án khởi công từ tháng 7/2025 và dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026.

Trước đó, Đại Quang Minh triển khai hàng loạt dự án trọng điểm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm khu chức năng số 5 và số 6 với Khu đô thị Sala rộng khoảng 128 ha; khu chức năng số 8 - vùng châu thổ phía Nam rộng hơn 150 ha với các dự án thành phần như khu nghỉ dưỡng sinh thái, công viên giải trí và khu nghiên cứu; cùng các công trình hạ tầng trọng điểm như 4 tuyến đường chính kết nối các khu chức năng, cầu Thủ Thiêm 2 và quảng trường trung tâm kết hợp công viên bờ sông.

Với quy mô lớn cùng vị trí đắc địa tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, các dự án do Đại Quang Minh phát triển được đánh giá thuộc nhóm bất động sản giá trị hàng đầu trên quỹ đất "kim cương" của TP.HCM.