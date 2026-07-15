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Khu lấn biển 15 tỷ USD do Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất tại một thành phố trực thuộc Trung ương có diễn biến quan trọng

| | Bất động sản

Khu lấn biển 15 tỷ USD do Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất tại một thành phố trực thuộc Trung ương có diễn biến quan trọng

Thành ủy Cần Thơ thống nhất tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất quy hoạch chung khu lấn biển 132.600 ha, mức đầu tư 15 tỷ USD.

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất quy hoạch chung lấn biển Trần Đề do Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất.

Ban Thường vụ giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với doanh nghiệp rà soát cơ sở pháp lý, đánh giá tính khả thi, sự phù hợp các quy hoạch và quy định hiện hành; đồng thời làm việc với các bộ, ngành để hoàn thiện đề xuất theo thẩm quyền.

Trước đó, Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất tổ hợp dự án có quy mô khoảng 132.600 ha, với hạt nhân là khu lấn biển tại Trần Đề và Cù Lao Dung. Dự án gồm cảng nước sâu có thể tiếp nhận tàu 250.000 DWT, điện gió ngoài khơi công suất khoảng 10.000 MW, nhà máy đóng tàu, vùng nguyên liệu mía gắn với nhà máy đường và ba nhà máy thép.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 390.000 tỷ đồng (tương đương 15 tỷ USD), thời gian triển khai khoảng 10 năm kể từ khi được giao khu vực biển. Doanh nghiệp ước tính khi vận hành ổn định, tổ hợp dự án có thể đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động.

Tập đoàn Xuân Thiện cũng đề nghị thành phố chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát lấn biển tại Trần Đề và Cù Lao Dung, đồng thời bổ sung khu vực này vào quy hoạch Khu kinh tế Trần Đề và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ giai đoạn 2026-2031, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo UBND TP Cần Thơ, quy định hiện hành về quy hoạch đô thị và nông thôn chưa bao quát loại hình dự án lấn biển. Đây là dự án mới, có tác động lớn đến định hướng phát triển của thành phố nên địa phương đã kiến nghị các bộ, ngành hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện.

Dương Tâm

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