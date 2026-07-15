Chưa có bảng lương đủ liên tiếp 12 tháng, có đủ điều kiện hồ sơ mua nhà ở xã hội?

Nhà ở xã hội.

Theo phản ánh của một người dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội, ngoài giấy xác nhận về đối tượng và thu nhập theo mẫu, cơ quan chức năng còn yêu cầu nộp bảng lương của 12 tháng liền kề để chứng minh điều kiện thu nhập.

Tuy nhiên, vợ của người này nghỉ chế độ thai sản từ đầu năm 2025 và chỉ quay trở lại làm việc từ tháng 6/2025. Vì vậy, đến thời điểm làm hồ sơ chỉ có thể cung cấp bảng lương trong 6 tháng, thay vì đủ 12 tháng theo quy định. Người dân băn khoăn liệu trường hợp này có đủ điều kiện mua nhà ở xã hội hay không và cần bổ sung giấy tờ gì để chứng minh thu nhập.

Trả lời vấn đề này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, theo Nghị định số 136/2026/NĐ-CP, thời gian xác định điều kiện về thu nhập để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 12 tháng liền kề tính đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận của hai vợ chồng không được vượt quá 50 triệu đồng. Việc xác nhận được căn cứ vào bảng tiền lương, tiền công do cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp nơi người lao động làm việc xác nhận.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng làm rõ, không bắt buộc toàn bộ 12 tháng đều phải có bảng lương từ doanh nghiệp.

Cụ thể, khoảng thời gian người dân không có hợp đồng lao động sẽ được Công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận theo quy định tại Nghị định 54/2026/NĐ-CP. Người dân có trách nhiệm kê khai, cam kết về thu nhập trong thời gian này, còn công an cấp xã sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh hoặc hậu kiểm khi cần thiết.

Trong khi đó, khoảng thời gian có hợp đồng lao động sẽ do cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp nơi người lao động làm việc xác nhận thu nhập.

Như vậy, đối với trường hợp người lao động chỉ mới đi làm trở lại sau thời gian nghỉ thai sản hoặc mới ký hợp đồng lao động, hồ sơ xác nhận thu nhập sẽ được kết hợp từ hai nguồn: doanh nghiệp xác nhận phần thời gian làm việc và công an cấp xã xác nhận khoảng thời gian không có hợp đồng lao động, bảo đảm đủ 12 tháng liền kề theo quy định hiện hành.