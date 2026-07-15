Diện mạo hai xã được Hà Nội chọn thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa'
Theo Viên Minh/VTC News |
15-07-2026 - 12:36 PM |
Bất động sản
Ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, Thư Lâm và Phúc Thịnh được chọn thí điểm mô hình mới với định hướng lấy chất lượng sống và hạnh phúc của người dân làm trọng tâm.
Bên cạnh đó, Thư Lâm còn có thế mạnh về phát triển công nghiệp và làng nghề truyền thống với các làng nghề mộc mỹ nghệ Vân Hà, Liên Hà cùng hệ thống cụm công nghiệp đang tiếp tục được mở rộng.
Theo Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vtcnews.vn/dien-mao-hai-xa-duoc-ha-noi-chon-thi-diem-mo-hinh-xa-phuong-xa-hoi-chu-nghia-ar1029198.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM